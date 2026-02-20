हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में बारिश के बाद मौसम ने ली करवट, तापमान में बढ़ोतरी, जानें पूरा अपडेट

दिल्ली में बारिश के बाद मौसम ने ली करवट, तापमान में बढ़ोतरी, जानें पूरा अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं. यूपी में भी गुलाबी ठंड की विदाई तय मानी जा रही है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 06:38 AM (IST)
राजधानी में फिर से गर्मी की वापसी हो गई है. दिल्ली में 18 फरवरी की हल्की बारिश के बाद 19 फरवरी को तापमान में एक बार फिर से बढ़ गया. पूरे दिन धूप खिली रही और हल्की हवा चलने से मौसम साफ रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में 6 डिग्री से अधिक की वृद्धि हुई. 

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. 19 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

पश्चिमी विक्षोभ का संभावित असर

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसका हल्का असर राजधानी के मौसम पर भी पड़ सकता है, हालांकि फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि इसका असर बहुत कम होगा या केवल हल्के बादलों तक सीमित रह सकता है.

अगले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री तक वृद्धि की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से बढ़ने के संकेत हैं. फरवरी में ही प्री-मानसून जैसी स्थिति महसूस की जा रही है.

एनसीआर में साफ आसमान, बारिश के आसार नहीं

18 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और गरज-चमक दर्ज की गई थी, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव था. 19 फरवरी से आसमान साफ है और अगले कई दिनों तक बारिश की कोई प्रमुख संभावना नहीं है.

20 फरवरी को अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री और न्यूनतम 12-14 डिग्री रहने का अनुमान है. 21 फरवरी को अधिकतम 28-30 डिग्री और 22-23 फरवरी को 29-32 डिग्री तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री के आसपास रहेगा.

प्रदूषण और यूपी का मौसम अपडेट

दिल्ली में बारिश के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिली. 19 फरवरी सुबह वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार हुआ, लेकिन शाम तक हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई. लोगों को फिलहाल प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है.

उत्तर प्रदेश में भी गुलाबी ठंड की विदाई मानी जा रही है. 20 से 23 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा और सुबह हल्का कोहरा दिख सकता है. लखनऊ में न्यूनतम 13 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है. प्रदेश में अधिकतम तापमान 28-32 डिग्री तक पहुंच सकता है.

Published at : 20 Feb 2026 06:38 AM (IST)
DELHI NEWS DELHI WEATHER
