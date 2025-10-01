Delhi Weather: घने बादलों के बीच आज बारिश का अलर्ट, जानें दशहरा पर कैसा रहेगा मौसम?
Delhi Weather Update: दिल्ली में आज से दशहरे तक बारिश का अलर्ट जारी है. मॉनसून के बाद लौटे बादल तेज बारिश और हवाओं के साथ कई इलाकों में असर डाल सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम कुछ बदलता नजर आ रहा है. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आज भी राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने के अनुमान हैं.
अगले दो दिन भी बरसात का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले दो दिन यानी 2 अक्टूबर को भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है. इसके बाद अगले दो दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
दशहरे पर क्या होगी बारिश?
IMD का अनुमान है कि 2 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दिन तेज बारिश की संभावना बनी हुई है. इस हफ्ते बढ़ते तापमान को थोड़ी राहत मिलने वाली है.
वहीं 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 6 अक्टूबर को फिर से काले बादल छा सकते हैं. उस दौरान झमाझम बारिश की संभावना है.
मॉनसून के लौटने के बाद फिर क्यों हो रही बारिश?
लोग सोच रहे हैं कि मॉनसून तो खत्म हो गया, फिर बारिश क्यों हो रही है? मौसम विभाग के मुताबिक, इसका कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दो अलग-अलग कम दबाव क्षेत्र हैं.
इनके प्रभाव से आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश और हवा चलने की संभावना है. दिल्ली से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है.
दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है. यह वेरावल, भरूच, झांसी, उज्जैन और शाहजहांपुर से होते हुए गुजर रही है. यही वजह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी कई इलाकों में अचानक बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है.
राजधानी के लोग भी इस मौसम को देखते हुए अपने कपड़े, छाता और कार के रबर शीट जैसी तैयारी कर रहे हैं. वहीं बाजारों में हल्की बारिश के कारण भीड़ कम नजर आ रही है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बारिश में बाहर निकलते समय खास ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है.
