दिल्ली पुलिस का दिवाली से पहले बड़ा एक्शन, 423 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 423 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं. इस दौरान तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरामद पटाखों की सप्लाई त्योहारों पर की जानी थी.

दिल्ली पुलिस की टीम ने ख़ुफ़िया जानकारी के तहत सदर बाजार के फिल्मिस्तान इलाके में छापा मारा. दिल्ली पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई में आरोपी आशुतोष मिश्रा और आर्यन दुबे को पकड़ा . दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पहली बार अपराध में लिप्त पाए गए. जांच में सामने आया कि दोनों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित पटाखे खरीदे थे और त्योहारों पर बेचकर मुनाफा कमाने की प्लान बना रहे थे.

🚨 CENTRAL RANGE CRIME BRANCH BIG BUST! 🚨



💥 423 KG BANNED FIRECRACKERS SEIZED! 💥

👥 3 accused arrested in Sadar Bazar & M.S. Park, Shahdara

⚖️ FIRs registered under Explosives Act & BNS

🌍 Protecting lives & the environment as per Hon’ble SC orders



राकेश कुमार को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से 148 किलो पटाखे बरामद किए. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस की दूसरी कार्रवाई अशोक नगर मार्केट, एम.एस. पार्क में हुई. पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई जहां से राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया. आरोपी पहले भी इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका है और मौसमी सामानों का थोक व्यापारी है. उसके कब्जे से 275 किलो पटाखे बरामद किए गए.

कुल बरामदगी और पुलिस की सख्ती

दिल्ली पुलिस के दोनों कार्रवाई में कुल 423 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस की मामले में जांच जारी

प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए, क्राइम ब्रांच राजधानी में इन पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है. टीम को अवैध पटाखों की बिक्री और आपूर्ति में शामिल व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था.