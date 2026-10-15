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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के तिरंगा कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस की इनकार के बाद अभिजीत दीपके ने की ये अपील

CJP के तिरंगा कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस की इनकार के बाद अभिजीत दीपके ने की ये अपील

CJP ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का आह्वान किया है. पार्टी ने सभी दलों और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 15 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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दिल्ली में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने सवाल उठाए हैं. इसी बीच, CJP ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का ऐलान किया है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है. ऐसे में कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

CJP और AISA ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें CJP के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण, अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन शामिल हुए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई और जंतर-मंतर को दोबारा निर्धारित प्रदर्शन स्थल बनाने की मांग की.

अभिजीत दीपके ने चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल

CJP के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को समर्थन देने और SIR को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी बात रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जा रही है.

दीपके ने दावा किया कि तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे पार्टी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपराध नहीं है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाना चाहिए.

SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनावी संस्थाओं की भूमिका और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चिंता जताई. वहीं, प्रशांत भूषण ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बनाए रखने के मुद्दे पर सवाल उठाए.

अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने आरोप लगाया कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल कुछ समुदायों, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कर्नाटक के 23 जिलों में प्रभावित लोगों का मुद्दा भी उठाया. दूसरी ओर, शेख सलाउद्दीन ने दावा किया कि सक्रिय मतदाता होने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया.

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन को दूसरे शहरों तक ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई और दबाव के बावजूद लोग अपने मताधिकार से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे.

कल शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम

CJP ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम का आह्वान किया है. पार्टी ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, विपक्षी दलों और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है. संगठन का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाना है.

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है. पुलिस की ओर से अनुमति को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया की पुष्टि होना बाकी है. ऐसे में शुक्रवार को प्रस्तावित कार्यक्रम किस रूप में आयोजित होगा, इस पर अब सभी की नज़रें टिकी है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 15 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
CJP Cockroach Janta Party
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