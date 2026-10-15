दिल्ली में पात्र वोटर्स के लिए स्पेशल ड्राइव, 18 और 25 अक्टूबर को लगेगा कैंप

दिल्ली में कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची (Electoral Roll) से छूट न जाए, इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर और चुनाव आयोग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. लोगों की सहायता के लिए बीएलओ वहां मौजूद रहेंगे.

दिल्ली में इस खास अभियान को लेकर 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (EROs), 902 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AEROs), 1 हजार 313 बीएलओ सुपरवाइजर और 14 हजार 947 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से न छूटे.

1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं मदद

अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित कोई शिकायत है या फॉर्म-6 भरने में सहायता की जरूरत है, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑफिस के समय के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला स्तर) या निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र स्तर) के दप्तर में बने हेल्पडेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है.

30 अक्टूबर 2026 से पहले दावा या आपत्ति कराएं दर्ज

सबसे पहले मतदाता सूची के ड्राफ्ट में अपना नाम जांच लें. 30 अक्टूबर 2026 से पहले अपना दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. दावे और आपत्तियां निम्नलिखित फॉर्मों के जरिए से दर्ज की जा सकती हैं-

फॉर्म-6: यह फॉर्म उन नए पात्र वोटर्स के लिए आवेदन पत्र है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है.

यह फॉर्म उन नए पात्र वोटर्स के लिए आवेदन पत्र है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है. फॉर्म-7: यह फॉर्म मौजूदा वोटर लिस्ट में किसी नाम को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए है.

यह फॉर्म मौजूदा वोटर लिस्ट में किसी नाम को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए है. फॉर्म-8: इस फॉर्म का इस्तेमाल आवासीय पता बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में जानकारी ठीक करने, ईपीआईसी (वोटर आईडी) बदलने या दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) होने की जानकारी दर्ज कराने के लिए किया जाता है.

दिल्ली में बढ़ाई गई है SIR की समय सीमा

चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी. इससे वोटर्स को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय मिल गया है. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी. नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा भी एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है.

दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 31 अगस्त को शुरू हुई थी और पहले यह 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी. नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होनी थी.

पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 23 सितंबर को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी के लिए SIR कार्यक्रम में बदलाव का आग्रह किया था, जिसके बाद यह संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है. ड्राफ्ट रोल में 97 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 33.13 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. अभी दावे और आपत्तियां दर्ज करने का फेज चल रहा है.

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