Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में पात्र वोटर्स के लिए स्पेशल ड्राइव, 18 और 25 अक्टूबर को लगेगा कैंप

दिल्ली में पात्र वोटर्स के लिए स्पेशल ड्राइव, 18 और 25 अक्टूबर को लगेगा कैंप

दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. लोगों की सहायता के लिए बीएलओ वहां मौजूद रहेंगे ताकि कोई पात्र वोटर्स अपने अधिकार से वंचित न हो सके.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Oct 2026 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची (Electoral Roll) से छूट न जाए, इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर और चुनाव आयोग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. लोगों की सहायता के लिए बीएलओ वहां मौजूद रहेंगे.

दिल्ली में इस खास अभियान को लेकर 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (EROs), 902 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AEROs), 1 हजार 313 बीएलओ सुपरवाइजर और 14 हजार 947 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से न छूटे.

1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं मदद

अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित कोई शिकायत है या फॉर्म-6 भरने में सहायता की जरूरत है, तो 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑफिस के समय के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला स्तर) या निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (विधानसभा क्षेत्र स्तर) के दप्तर में बने हेल्पडेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है. 

30 अक्टूबर 2026 से पहले दावा या आपत्ति कराएं दर्ज

सबसे पहले मतदाता सूची के ड्राफ्ट में अपना नाम जांच लें. 30 अक्टूबर 2026 से पहले अपना दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. दावे और आपत्तियां निम्नलिखित फॉर्मों के जरिए से दर्ज की जा सकती हैं-

  • फॉर्म-6: यह फॉर्म उन नए पात्र वोटर्स के लिए आवेदन पत्र है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है.
  • फॉर्म-7: यह फॉर्म मौजूदा वोटर लिस्ट में किसी नाम को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए है.
  • फॉर्म-8: इस फॉर्म का इस्तेमाल आवासीय पता बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में जानकारी ठीक करने, ईपीआईसी (वोटर आईडी) बदलने या दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) होने की जानकारी दर्ज कराने के लिए किया जाता है.

दिल्ली में बढ़ाई गई है SIR की समय सीमा 

चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी. इससे वोटर्स को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय मिल गया है. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी. नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा भी एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है. 

दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया 31 अगस्त को शुरू हुई थी और पहले यह 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी. नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होनी थी.

पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 23 सितंबर को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी के लिए SIR कार्यक्रम में बदलाव का आग्रह किया था, जिसके बाद यह संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है. ड्राफ्ट रोल में 97 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 33.13 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. अभी दावे और आपत्तियां दर्ज करने का फेज चल रहा है.

16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, CJP के कार्यक्रम से पहले फैसला

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
ECI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके का दावा, 'मैं जहां ठहरा हूं, वहां अंडरकवर कॉप्स...'
अभिजीत दीपके का दावा, 'मैं जहां ठहरा हूं, वहां अंडरकवर कॉप्स...'
दिल्ली NCR
जामिया के हॉस्टल में खाने पर HC सख्त, छात्रा को हुआ था टाइफाइड, मांगा जवाब
जामिया के हॉस्टल में खाने पर HC सख्त, छात्रा को हुआ था टाइफाइड, मांगा जवाब
दिल्ली NCR
16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, CJP के कार्यक्रम से पहले फैसला
16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, CJP के कार्यक्रम से पहले फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली को IT हब बनाने की तैयारी, औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी
दिल्ली को IT हब बनाने की तैयारी, औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी
Advertisement

वीडियोज

SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
यूपी में कब से शुरू होगा SSR का कार्यक्रम? यहां पढ़ें पूरी जानकारी
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget