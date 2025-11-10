दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है. डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक का कहना है, 'हमें सूचना मिली कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ है. हमने तुरंत कार्रवाई की और सात यूनिट मौके पर भेजी गईं. शाम 7:29 बजे आग पर काबू पा लिया गया. इसमें लोगों के हताहत होने की आशंका है. हमारी सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं.' सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 लोगों के घायल होने की सूचना है.

धमाके के बाद चश्मदीदों ने मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है. धमाके के बादएक स्थानीय दुकानदार ने कहा 'मैंने ज़िंदगी में इतना तेज़ धमाका कभी नहीं सुना. मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा. ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे.'

एक अन्य स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने कहा, 'मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और फिर नीचे आकर देखने लगा कि क्या हुआ है. एक ज़ोरदार धमाका हुआ. मैं पास में ही रहता हूं.'

सीआरपीएफ के डीआईजी किशोर प्रसाद मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा, 'अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. मैं अभी घटनास्थल पर जा रहा हूँ.'

लाशों के टुकड़े बिखरे मिले...

एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया जब हम पास पहुंचे, तो देखा कि सड़क पर लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं. कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ. कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता.'

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के कारण कई घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट होने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. इसके बाद तीन से चार वाहनों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा है.