दिल्ली पुलिस ने ATM लुटेरा किया गिरफ्तार, एक साल से था फरार, 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एटीएम उखाड़ने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना को एक साल की लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी की पहचान मुबारिक अली उर्फ मुब्बा निवासी पलवल, हरियाणा के रूप में हुई है. वह मेवात क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है और देश के कई राज्यों में एटीएम चोरी की वारदातों में शामिल रहा है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी 6 फरवरी 2025 को वजीराबाद इलाके में हुए एक बड़े एटीएम चोरी कांड से जुड़ी है. उस दिन अपराधियों ने पहले एटीएम बूथ के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों पर पेंट स्प्रे किया और फिर एक्सिस बैंक के एटीएम को जड़ से उखाड़ ले गए. एटीएम में उस समय करीब 29.12 लाख रुपये नकद थे. इस मामले में वजीराबाद थाने में केस दर्ज किया गया था जिसे बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया. जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से गिरोह के दो सदस्यों को महज तीन दिन में मेवात से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क को मुबारिक अली चला रहा था और बाकी आरोपी उसके निर्देश पर अलग-अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम दे रहे थे. इसके बाद में गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया और चोरी किया गया एटीएम व नकदी का एक हिस्सा हरियाणा के नूंह इलाके में एक बोरवेल से बरामद किया गया.

दिल्ली पुलिस को लंबे समय से दे रहा था चकमा आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना लंबे समय तक फरार रहा और नए अपराधियों को जोड़कर वारदातें कराने की कोशिश करता रहा. आखिरकार तकनीकी इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की गई. करीब दो हजार किलोमीटर तक पीछा करने के बाद 26 दिसंबर 2025 को मेवात क्षेत्र से दबोच लिया गया. पुलिस के अनुसार मुबारिक अली ट्रक चालक है और उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में एटीएम चोरी, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. कई मामलों में वह पहले से ही घोषित भगोड़ा था. फिलहाल उससे आगे की पूछताछ जारी है.