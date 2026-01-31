दिल्ली की जहरीली हवा में हुआ सुधार! जानें क्यों जनवरी 2026 बना 2022 के बाद सबसे बेहतर महीना?

अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजधानी में खराब हवा की परेशानी से फिलहाल राहत मिली है. वायु गुणवत्ता में आए इस सुधार से लोगों को प्रदूषण के असर से कुछ समय के लिए राहत महसूस हो रही है.

दिल्ली में जनवरी 2026 के दौरान वायु गुणवत्ता ने 2022 के बाद दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, राजधानी में 30 जनवरी तक औसत AQI 307 रहा. यह आंकड़ा जनवरी 2025 के औसत AQI 306 से थोड़ा अधिक है, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 2026, 2022 के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ जनवरी महीना माना गया है.

CREA की रिपोर्ट क्या कहती है?

CREA के विश्लेषण के मुताबिक, जनवरी 2025 में दिल्ली का औसत AQI 306 रहा था, जो 2022 के बाद सबसे बेहतर जनवरी थी, जब औसत AQI 279 दर्ज किया गया था. जनवरी 2026 में औसत AQI 307 रहा, जिससे यह महीना 2022 के बाद दूसरा सबसे अच्छा जनवरी बन गया. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि भले ही इस साल औसत AQI थोड़ा बढ़ा हो, लेकिन कुल मिलाकर प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में नियंत्रित रहा है.

जनवरी 2026 बनाम जनवरी 2025

जनवरी 2026 में अब तक दिल्ली ने दो 'मॉडरेट', 12 'खराब', 14 'बहुत खराब' और दो 'गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले दिन दर्ज किए हैं. वहीं जनवरी 2025 में दो 'मॉडरेट', 13 'खराब' और 16 'बहुत खराब' दिन थे, लेकिन उस महीने एक भी 'गंभीर' दिन दर्ज नहीं हुआ था. CREA के अनुसार, जनवरी 2025 में 'गंभीर' दिनों की अनुपस्थिति और जनवरी 2026 में दो 'गंभीर' दिनों की मौजूदगी ही इस साल के औसत AQI को थोड़ा ज्यादा दिखाती है.

आगे की चेतावनी और AQI की श्रेणियां

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 31 जनवरी के लिए दिल्ली में “बहुत खराब” वायु गुणवत्ता की चेतावनी जारी की है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, AQI 0 से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मॉडरेट', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 “गंभीर” श्रेणी में आता है. इन मानकों के आधार पर देखें तो जनवरी 2026 में प्रदूषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर रही, लेकिन 2022 के बाद के वर्षों की तुलना में यह महीना अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है.