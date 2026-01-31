हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की जहरीली हवा में हुआ सुधार! जानें क्यों जनवरी 2026 बना 2022 के बाद सबसे बेहतर महीना?

दिल्ली की जहरीली हवा में हुआ सुधार! जानें क्यों जनवरी 2026 बना 2022 के बाद सबसे बेहतर महीना?

Delhi AQI Update: राजधानी में खराब हवा की परेशानी से फिलहाल राहत मिली है. वायु गुणवत्ता में आए इस सुधार से लोगों को प्रदूषण के असर से कुछ समय के लिए राहत महसूस हो रही है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजधानी में खराब हवा की परेशानी से फिलहाल राहत मिली है. वायु गुणवत्ता में आए इस सुधार से लोगों को प्रदूषण के असर से कुछ समय के लिए राहत महसूस हो रही है.

दिल्ली में जनवरी 2026 के दौरान वायु गुणवत्ता ने 2022 के बाद दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, राजधानी में 30 जनवरी तक औसत AQI 307 रहा. यह आंकड़ा जनवरी 2025 के औसत AQI 306 से थोड़ा अधिक है, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 2026, 2022 के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ जनवरी महीना माना गया है.

CREA की रिपोर्ट क्या कहती है?

CREA के विश्लेषण के मुताबिक, जनवरी 2025 में दिल्ली का औसत AQI 306 रहा था, जो 2022 के बाद सबसे बेहतर जनवरी थी, जब औसत AQI 279 दर्ज किया गया था. जनवरी 2026 में औसत AQI 307 रहा, जिससे यह महीना 2022 के बाद दूसरा सबसे अच्छा जनवरी बन गया. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि भले ही इस साल औसत AQI थोड़ा बढ़ा हो, लेकिन कुल मिलाकर प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में नियंत्रित रहा है.

जनवरी 2026 बनाम जनवरी 2025

जनवरी 2026 में अब तक दिल्ली ने दो 'मॉडरेट', 12 'खराब', 14 'बहुत खराब' और दो 'गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले दिन दर्ज किए हैं. वहीं जनवरी 2025 में दो 'मॉडरेट', 13 'खराब' और 16 'बहुत खराब' दिन थे, लेकिन उस महीने एक भी 'गंभीर' दिन दर्ज नहीं हुआ था. CREA के अनुसार, जनवरी 2025 में 'गंभीर' दिनों की अनुपस्थिति और जनवरी 2026 में दो 'गंभीर' दिनों की मौजूदगी ही इस साल के औसत AQI को थोड़ा ज्यादा दिखाती है.

आगे की चेतावनी और AQI की श्रेणियां

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने 31 जनवरी के लिए दिल्ली में “बहुत खराब” वायु गुणवत्ता की चेतावनी जारी की है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, AQI 0 से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मॉडरेट', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 “गंभीर” श्रेणी में आता है. इन मानकों के आधार पर देखें तो जनवरी 2026 में प्रदूषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर रही, लेकिन 2022 के बाद के वर्षों की तुलना में यह महीना अपेक्षाकृत बेहतर माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Delhi AQI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
महाराष्ट्र: पवार फैमिली में अभी भी सबकुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा के इस कदम से लग रही हैं अटकलें
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
यूटिलिटी
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget