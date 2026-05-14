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दिल्ली सरकार-MCD दफ्तरों का बदला समय, सरकारी कर्मचारियों पर 1 साल तक लगी ये पाबंदी

Delhi Govt Order On Office Timing: दिल्ली सरकार ने राज्य सरकार और दिल्ली नगर निगम के दफ्तरों के समय में भी बदलाव कर दिया है. इसके अलावा एसी का तापमान भी फिक्स करने की बात कही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 May 2026 04:40 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए 90 दिनों का विशेष जन-अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान चलाएगी और राजधानी को एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में विकसित करने की कोशिश करेगी. रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि वह 1 साल तक विदेश नहीं जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थानों के दफ्तरों का समय भी अलग-अलग रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम हो सके. इसके तहत एमसीडी दफ्तरों का समय सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक, दिल्ली सरकार के दफ्तरों का समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम सात बजे तक और केंद्र सरकार के दफ्तरों का समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा.

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सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान

ऊर्जा बचत के लिए सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाएगा. दफ्तरों में मुख्य स्विच और सेंसर आधारित लाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि कमरे खाली होने पर बिजली स्वतः बंद हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 90 दिनों का जन-अभियान होगा, जिसके तहत लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, अनावश्यक विदेशी यात्रा और गैर-जरूरी खर्च कम करने तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की जाएगी.

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उन्होंने 'मेट्रो मंडे' अभियान की भी घोषणा की, जिसके तहत हर सोमवार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे. साथ ही सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील की गई है ताकि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें. कार पूलिंग, कार साझा करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

Published at : 14 May 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta BJP MCD Delhi News Diesel News Petrol News
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