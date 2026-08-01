दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज? हल्की बारिश का अनुमान
Delhi NCR Weather: 1 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.
दिल्ली-एनसीआर में भारी गर्मी और उमस के बाद कुछ दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है. शुक्रवार को क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी हुई. जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली. हल्की बारिश के बाद इलाके में उमस से लोग परेशान भी रहे. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था.
मौसम विभाग (आईएमडी) ने शनिवार के लिए आसमान में मुख्यत: बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था.
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दिल्ली-एनसीआर में आज छाए रहेंगे बादल
दिल्ली-एनसीआर में 1 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री, जबकि आर्द्रता 95 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी. इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी नहीं है.
वहीं 2 अगस्त को भी मौसम लगभग समान रहेगा. तापमान 33/25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक नहीं बल्कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी. 3 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी मौसम विभाग ने बादल और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.
वहीं 4 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है.
4 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग के पूर्वानुमान से साफ है कि 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय रहेगा. 30 जुलाई को येलो अलर्ट के चलते तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना सबसे अधिक रहेगी, जबकि इसके बाद के दिनों में हल्की बारिश और बादलों का सिलसिला जारी रहेगा.
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