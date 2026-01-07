दिल्ली मेयर राजा इकबाल सिंह ने केशव पुरम क्षेत्र का किया दौरा, लोगों की सुनीं समस्याएं

दिल्ली नगर निगम आम जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने केशव पुरम क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि नागरिक सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पार्षद योगेश वर्मा के साथ बी-3 ब्लॉक, केशव पुरम क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की स्थिति को परखना और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना था.

नागरिकों ने खुलकर रखीं समस्याएं

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर के समक्ष साफ-सफाई, सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और अन्य स्थानीय मुद्दों से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा कीं. महापौर ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान समयबद्ध और प्रभावी तरीके से किया जाए. उन्होंने दो टूक कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.

गंदगी से भरे खाली प्लॉट पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

स्थानीय लोगों ने डीडीए के एक लंबे समय से खाली पड़े प्लॉट में फैली गंदगी की ओर भी महापौर का ध्यान आकर्षित किया. नागरिकों ने बताया कि इससे क्षेत्र में अस्वच्छता फैल रही है. इस पर महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए. साथ ही भविष्य में दोबारा गंदगी न फैले, इसके लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा.

स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण निगम की प्राथमिकता

महापौर ने कहा कि स्वच्छता, बेहतर नागरिक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना दिल्ली नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर नागरिकों से निरंतर संवाद बनाए रखें और समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें.

निरंतर विकास के लिए निगम प्रतिबद्ध

वहीं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने बताया कि स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है.