दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के पूर्व NSG कमांडो लकी बिष्ट, बोले- 'अब हमें पाकिस्तानियों...'

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जांच जारी है. इसी बीच पूर्व एनएसजी कमांडो और खुद को रॉ एजेंट बताने वाले लकी बिष्ट ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है.

उन्होंने कहा है कि जब देश के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने ही देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है.

'देश का सोल्जर बॉर्डर संभाल लेता है, फिर भी हम सेफ नहीं'

लकी बिष्ट ने अपने बयान में कहा, “इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डर को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं. क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं, तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है.”

उन्होंने कहा कि असली खतरा बाहर से नहीं, बल्कि देश के अंदर छिपे उन लोगों से है जो भारत की धरती पर रहकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

'आतंकवादी वही नहीं जो पाकिस्तान से आता है'

लकी बिष्ट ने कहा, “आप इन्हें क्या कहोगे? आतंकवादी? आतंकवादी मेरी नजर में वह है जो पाकिस्तान की धरती से यहां आकर हमें नुकसान पहुंचाता है. ये तो हमारे ही लोग थे ना? यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती पर पैदा हुए और हमारे लोगों को मार रहे हैं.”

लकी बिष्ट ने आगे कहा, “हमारे बॉर्डर सेफ हैं, आरडीएक्स जैसा एक्सप्लोजिव नहीं आ पा रहा इस देश के अंदर. लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम यहीं से केमिकल इकट्ठा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लाएंगे और सेम धमाका करेंगे जो आरडीएक्स देता है. बिल्कुल सही है. 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना हजार केजी आरडीएक्स जो धमाका कर सकता है न किसी विदेश के अंदर, वही अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है.”

कौन हैं लकी बिष्ट?

लकी बिष्ट उत्तराखंड के हलद्वानी के रहने वाले हैं. उनका कहना है कि उन्होंने 16 साल की उम्र में रॉ (RAW) से जुड़कर काम किया था. वे खुद को पूर्व एनएसजी कमांडो बताते हैं. एक समय उन पर हत्या का आरोप भी लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. अब लकी बिष्ट फिल्मों से जुड़े हैं और स्क्रीनराइटिंग का काम करते हैं.

गौरतलब है कि सोमवार (10 नवंबर) की शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हुए. एनआईए, स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं. घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.