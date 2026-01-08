दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच होगी. इस फैसले की जानकारी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी है. स्पीकर ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि वायरल वीडियो की जांच होगी. इसकी रिपोर्ट में 15 दिन में सौंपी जाएगी. हंगामे के बीच स्पीकर ने यह जानकारी दी.

वायरल वीडियो के मामले पर स्पीकर ने कहा कि आतिशी सदन में नहीं आ रहीं हैं. वह प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस देरहीं हैं लेकिन खुद सदन में मौजूद नहीं हैं. उन्हें आकर अपना पक्ष रखना चाहिए. अब यह मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है.

बता दें आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आज लिखित में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से शिकायत की थी कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने डाला है उसमें टैंपरिंग की गई और उन्होंने वीडियो की विश्वनीयता पर सवाल खड़े किए जिसके बाद वीडियो को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जा रहा है.ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके.

इससे पहले AAP विधायक संजीव झा ने कहा, 'हमने अभी स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के उपनेता मुकेश अहलावत ने यह शिकायत दर्ज कराई है. हमने तीन मांगें रखी हैं. पहली, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक फ़र्ज़ी वीडियो ट्वीट किया. इसलिए, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. जिन सभी विधायकों ने इसे रीट्वीट किया है, उन्हें छह महीने के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए, और तीसरी, हमें पूरा वीडियो दिया जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके, जिससे पता चले कि उन्होंने अपनी घटिया राजनीति के लिए गुरु साहिब का अपमान कैसे किया.'

गुरु साहिब के नाम पर सस्ती राजनीति कर रही बीजेपी- झा

झा ने कहा 'पूरी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फ़र्ज़ी वीडियो ट्वीट करने और गुरु साहिब का नाम अपनी सस्ती राजनीति में घसीटने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. स्पीकर ने हमें भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी.'

उधर, बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा, 'विपक्ष की नेता आतिशी ने विधानसभा में बहुत गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया. यह बहुत दुख की बात है कि उन्होंने गुरुओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया. हमने मांग की है कि विपक्ष की नेता को सस्पेंड किया जाए और सज़ा दी जाए. हम गुरुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते.'