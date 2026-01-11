दिल्ली: मकर संक्रांति पर DDA का बड़ा तोहफा, राजधानी में 582 फ्लैट्स ई-ऑक्शन के लिए तैयार

दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आ रहा है. मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च करने जा रहा है. इस योजना के तहत दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में बने फ्लैट्स और पार्किंग स्पेस ई-ऑक्शन के जरिए खरीदे जा सकेंगे. डीडीए की कोशिश है कि अलग-अलग आय वर्ग के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें.

कुल 582 प्रॉपर्टीज की होंगी ई-ऑक्शन

डीडीए की इस नई स्कीम में कुल 582 प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया है. इनमें HIG, MIG, LIG, जनता और EHS कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ-साथ कार और स्कूटर गैराज भी मौजूद हैं. खास बात यह है कि फ्लैट्स दिल्ली के प्रीमियम और रिहायशी इलाकों में हैं, जिससे लोगों को लोकेशन को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

HIG और SFS फ्लैट्स, प्रीमियम इलाकों में मौका

हाई इनकम ग्रुप यानी HIG फ्लैट्स की बात करें तो जसोला में सबसे ज्यादा फ्लैट्स रखे गए हैं. यहां 15 HIG फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जिनका रिजर्व प्राइस करीब 2.14 करोड़ रुपये तय किया गया है.

वहीं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम (SFS) के फ्लैट्स रोहिणी, वसंत कुंज, गाजीपुर और द्वारका जैसे इलाकों में मिलेंगे. इनकी कीमत लगभग 99 लाख से लेकर 1.21 करोड़ रुपये तक रखी गई है.

मिडिल क्लास के लिए MIG फ्लैट्स

मिडिल इनकम ग्रुप के खरीदारों के लिए भी डीडीए ने कई विकल्प दिए हैं. दिलशाद गार्डन, द्वारका, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, जहांगीरपुरी, लोकनायकपुरम, मादीपुर, नंदनगरी और रोहिणी में MIG फ्लैट्स शामिल किए गए हैं. इन फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 53 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 1.45 करोड़ रुपये तक जाता है.

LIG, जनता और EHS कैटेगरी भी शामिल

लो इनकम ग्रुप यानी LIG फ्लैट्स करोल बाग, द्वारका, रोहिणी, विकासपुरी, पश्चिम विहार और अन्य इलाकों में उपलब्ध होंगे. इनकी कीमत 20 लाख से लेकर 1.23 करोड़ रुपये तक तय की गई है.

शाहपुर जट में एक जनता फ्लैट रखा गया है, जिसका रिजर्व प्राइस लगभग 18 लाख रुपये है. वहीं EHS कैटेगरी के फ्लैट्स द्वारका, अशोक नगर, कोंडली और नसीरपुर में मिलेंगे, जिनकी कीमत 26 लाख से 55 लाख रुपये के बीच रहेगी.

पार्किंग की भी सुविधा, कार और स्कूटर गैराज

इस स्कीम में सिर्फ फ्लैट्स ही नहीं, बल्कि पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है. अशोक विहार, माल रोड, रोहिणी और पीतमपुरा में कार और स्कूटर गैराज उपलब्ध होंगे. इनका रिजर्व प्राइस 3 लाख रुपये से लेकर 42 लाख रुपये तक रखा गया है.

अर्नेस्ट मनी और रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी

ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना जरूरी होगा. LIG, EHS और जनता फ्लैट्स के लिए 4 लाख रुपये, MIG और SFS फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपये और HIG फ्लैट्स के लिए 15 लाख रुपये तय किए गए हैं. कार गैराज के लिए 4 लाख और स्कूटर गैराज के लिए 1 लाख रुपये अर्नेस्ट मनी रखी गई है.

रजिस्ट्रेशन और अर्नेस्ट मनी जमा करने की प्रक्रिया 14 जनवरी सुबह 11 बजे से शुरू होगी. आवेदन की आखिरी तारीख 13 फरवरी है, जबकि फाइनल सबमिशन 16 फरवरी तक किया जा सकेगा.

ई-ऑक्शन का शेड्यूल 19 फरवरी को जारी होगा और 20 से 22 फरवरी तक डेमो रखा जाएगा. अलग-अलग कैटेगरी के फ्लैट्स का ऑक्शन 23 से 27 फरवरी के बीच होगा. रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपये तय की गई है, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी.