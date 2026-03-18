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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में मौसम का बड़ा यू-टर्न! आंधी-तूफान संग झूम के बरसेंगे बादल, अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी

Delhi News: दिल्ली में मौसम का बड़ा यू-टर्न! आंधी-तूफान संग झूम के बरसेंगे बादल, अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी

Delhi News In Hindi: दिल्ली एनसीआर में 18 मार्च से आंधी-तूफान और बारिश का दौर शुरू होगा, येलो अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवाओं के साथ तापमान गिरेगा और लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 18 Mar 2026 06:31 AM (IST)
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भीषण गर्मी झेल रही राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ले ली है. आज यानी 18 मार्च से अगले 2 दिनों तक आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू होने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलेगी और हवा में भी सुधार देखने को मिलेगा.

दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की धूप देखने को मिली, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान किया. बीते दिन हवाओं की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जिससे मौसम में चिपचिपाहट बनी रही. अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

मौसम में बड़ा बदलाव

मौसम एजेंसियों के अनुसार अब दिल्ली-एनसीआर का मौसम पूरी तरह बदलने जा रहा है. बारिश और तेज हवाओं का असर अगले 48 घंटों में साफ दिखाई देगा. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक देशभर में मौसम में बड़ा बदलाव होगा. अगले तीन दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. तेज हवाओं और ओलावृष्टि से कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की भी आशंका है.

IMD का अलर्ट और पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च से ही मौसम का मिजाज बदल जाएगा. 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. रुक-रुक कर बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 15-16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

येलो अलर्ट और सावधानी

मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी दी गई है. 19 मार्च को दोपहर से रात के बीच कभी भी बारिश हो सकती है. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. 20 मार्च को नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश और तूफान की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 18 Mar 2026 06:31 AM (IST)
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