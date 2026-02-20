22 फरवरी को दिल्ली में होगा बिहार डेवलपमेंट समिट, 5000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे बिहार डेवलपमेंट समिट को लेकर आज आयोजनकर्ता "लेट्स इन्स्पायर बिहार" ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी. "लेट्स इन्स्पायर बिहार" के प्रमुख आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के मुताबिक उनकी संस्था पिछले पांच वर्षों से देश-विदेश में बसे बिहार के उद्योगपतियों और वॉलंटियर्स को जोड़ने का काम कर रहा है.

विकास वैभव के मुताबिक हाल ही में हैदराबाद में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी कंपनियों की भागीदारी रही. दिल्ली एनसीआर चैप्टर के प्रमुख इंद्र मोहन यादव के मुताबिक, 22 फरवरी के कार्यक्रम में एंजेल इन्वेस्टर्स शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे.

स्टार्टअप को बढ़ावा देना है उद्देश्य

इंद्रमोहन यादव के मुताबिक समिट का उद्देश्य उन युवाओं को सक्षम लोगों से जोड़ना है जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और लक्ष्य है ऐसा बिहार बनाना, जहां लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और वे राज्य में रहकर ही काम कर सकें. साथ ही अब तक 5,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. आयोजन स्थल पर 200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

पैनल डिस्कशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

संस्था के एक और पदाधिकारी विनायक प्रसाद के अनुसार, बिहार से आने वाले मुख्य अतिथि उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पैनल डिस्कशन होगा और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही मेदांता अस्पताल की ओर से हेल्थ कैम्प भी लगाया जाएगा.

सिंगल विंडो सिस्टम तैयार

विनायक प्रसाद ने बताया कि संगठन ने एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत कोई भी उद्यमी अपना प्रस्ताव दे सकता है और प्रस्ताव मिलने के बाद संगठन स्तर पर मदद की जाती है. उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले व्यवसायियों से अपील की जाती है कि वे बिहार में उद्योग स्थापित करें. संगठन इस प्रक्रिया में सहयोग करता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और इसके लिए एक विस्तृत डाटाबेस भी तैयार किया गया है.

देश-विदेश से भागीदारी, निवेश पर लिखित प्रतिबद्धता

पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी के मुताबिक लेट्स इन्स्पायर बिहार से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जुड़े हैं और 22 फरवरी के कार्यक्रम में अमेरिका, कनाडा और यूरोप से भी प्रतिभागी पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों से लिखित रूप में लिया जाएगा कि वे बिहार में कितनी मदद और कितना निवेश करेंगे.

हर जिले में पांच स्टार्टअप का लक्ष्य

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि समिट का प्रयास है कि बिहार के हर जिले में कम से कम पांच स्टार्टअप शुरू हों और उन्होंने बताया कि समिट में ऐसे फाउंडर आएंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक बिजनेस शुरू किया है, साथ ही एंजेल इन्वेस्टर्स भी मौजूद रहेंगे जो स्टार्टअप संस्थापकों की मदद करेंगे.

"बिहारी" शब्द का अपमान देखा था

विकास वैभव ने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे पढ़ाई के लिए भोपाल गए थे, तब "बिहारी" शब्द को असम्मानजनक नजरिए से देखा जाता था और उसी समय उन्होंने तय किया कि वे बिहार के लिए काम करेंगे. उनके अनुसार, उन्होंने सिविल सर्विस इसलिए चुनी क्योंकि वहां चयन सिफारिश से नहीं बल्कि पढ़ाई से होता है और अब लेट्स इन्स्पायर बिहार के माध्यम से वे राज्य में निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं.

युवाओं को स्टार्टअप की दिशा में प्रयास करना चाहिए

उन्होंने कहा कि वे युवाओं से हमेशा कहते हैं कि सरकारी नौकरी केवल दो प्रतिशत लोगों को मिलती है. ऐसे में युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सकें और सरकारी सेवा में वही आएं जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हों, न कि केवल आय के लिए. 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला यह समिट बिहार में निवेश, उद्यमिता और रोजगार को लेकर एक बड़े मंच के रूप में देखा जा रहा है.