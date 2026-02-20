दिल्ली में 1 साल 9 महीने के बच्चे की हत्या, मौसी पर लगा आरोप, दिल दहलाने वाली वारदात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 1 साल 9 महीने के बच्चे की हत्या, मौसी पर लगा आरोप, दिल दहलाने वाली वारदात

Mukherjee Nagar Child Murder: दिल्ली के मुखर्जी नगर में अजरा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर अपने 1 साल 9 महीने के भांजे की हत्या कर दी. पुलिस को हत्या की जानकारी बच्चे के मामा ने दी.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Feb 2026 05:49 PM (IST)
दिल्ली से एक ऐसी वारदात की खबर आई है, जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. यहां पर मुखर्जी नगर इलाके में 1 साल 9 महीने के मासूम बच्चे की उसी की मौसी ने कथित तौर पर गला दबाकर पर हत्या कर दी. पुलिस को शुक्रवार (20 फरवरी) की दोपहर करीब 1.30 बजे मुखर्जी नगर थाना में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बच्चे की हत्या की जानकारी दी गई थी. यह कॉल मृतक बच्चे के मामा ने की थी. 

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, मुखर्जी नगर के एसएफएस फ्लैट्स के पार्क में अजरा नाम की महिला पर आरोप है कि उसने अपने भांजे का कथित तौर पर गला घोट दिया. स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाकर न्यूलाइफ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. 

मां के साथ नानी के घर आया हुआ था बच्चा 

बच्चे की पहचान 1 साल 9 महीने के बच्चे हादी के रूप में हुई है, जो ओल्ड सीलमपुर में रहता था. वह अपनी मां उजमा के साथ नानी के घर आया हुआ था. 

अचेत अवस्था में मिली आरोपी मौसी

मौके पर जब पुलिस पहुंची तो टीम को आरोपी महिला अचेत अवस्था में मिली. मेडिकल जांच के लिए आरोपी अजरा को बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया. इस भयावह वारदात के पीछे का मकसद अब तक सामने नहीं आया है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. 

Published at : 20 Feb 2026 05:49 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
