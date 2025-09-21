Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेयरहाउस रोड पर हुई, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने सड़क किनारे चल रही दो युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है.

फोन पर बात करने की वजह से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त कार का चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था और लापरवाही से वाहन चला रहा था. अचानक कार ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे चल रही दोनों युवतियों को सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज़ थी कि दोनों युवतियां सड़क पर दूर तक जा गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों युवतियों को सिर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित दिखे. उनका कहना है कि शहर में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना आम हो गया है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और उसके चालक की पहचान कर ली है. फिलहाल चालक पुलिस की जांच के घेरे में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.