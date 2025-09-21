हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Video: सड़क पर चल रही थी लड़कियां, पीछे से मौत ने दी दस्तक, कार ने रौंदा, बिलासपुर का वीडियो वायरल

Video: सड़क पर चल रही थी लड़कियां, पीछे से मौत ने दी दस्तक, कार ने रौंदा, बिलासपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के वेयरहाउस रोड पर तेज रफ्तार कार ने दो युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज जारी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 11:59 AM (IST)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वेयरहाउस रोड पर हुई, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने सड़क किनारे चल रही दो युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है.

फोन पर बात करने की वजह से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त कार का चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था और लापरवाही से वाहन चला रहा था. अचानक कार ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे चल रही दोनों युवतियों को सीधे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज़ थी कि दोनों युवतियां सड़क पर दूर तक जा गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों युवतियों को सिर और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. हादसे के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित दिखे. उनका कहना है कि शहर में बढ़ती लापरवाह ड्राइविंग और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना आम हो गया है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं.

 पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और उसके चालक की पहचान कर ली है. फिलहाल चालक पुलिस की जांच के घेरे में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

Published at : 21 Sep 2025 11:59 AM (IST)
Tags :
Bilaspur Chhattisgarh News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget