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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Koriya News: फॉर्च्यूनर में जिंदा जले BJP नेता भरत सिंह गहरवार, दरवाजे लॉक कर उतारा मौत के घाट

Koriya News: फॉर्च्यूनर में जिंदा जले BJP नेता भरत सिंह गहरवार, दरवाजे लॉक कर उतारा मौत के घाट

Koriya News In Hindi: कोरिया जिले के कटगोड़ी गांव में बीजेपी नेता भरत सिंह गहरवार की फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगाकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गाड़ी के दरवाजे जाम कर दिए थे.

Reported By : विनीत पाठक |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 18 Jun 2026 04:03 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र के कटगोड़ी गांव में एक फॉर्च्यूनर वाहन को आग के हवाले किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. इस घटना में बीजेपी नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की जलकर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

30 आरोपियों ने गाड़ी के दरवाजे जामकर लगाई आग

बताया जा रहा है कि 30 आरोपियों ने पहले टिपर से फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर उसके दरवाजे जाम कर दिए, फिर वाहन में आग लगा दी. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. फॉर्च्यूनर में सवार बीजेपी नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की जलकर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जारी है.

घटना मंगलवार (16 जून) रात 11 बजे की है, जैसे ही दो वाहनों में भरत सिंह अपने साथियों के साथ नवगई गांव के अंदर पहुंचे आरोपियों ने पहले वाहन के दरवाजे जाम कर दिए, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके. इसके बाद वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. बताया जा रहा है कि जो लोग शीशा तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई.

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मामले पर कांग्रेस के आरोपों को स्वास्थय मंत्री ने बताया बेबुनियाद

घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी रात में ही मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. 40 से 60 प्रतिशत तक झुलसे घायलों को पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल और बाद में अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है. फोरेंसिक की टीम अम्बिकापुर से पहुंची है, पुलिस के साथ मामले की जांच में जुटी हुई.

वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कांग्रेस के सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Koriya News CRIME NEWS
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