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बिलासपुर: जेल में कैदी ने जलती भट्ठी में लगाई छलांग, हुई मौत

Bilaspur News In Hindi: बिलासपुर सेंट्रल जेल में डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसने से उसकी मौत हो गई.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 30 Jul 2026 04:51 PM (IST)
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बिलासपुर की सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. डबल मर्डर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल परिसर स्थित गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसने के चलते उसकी मौत हो गई. घटना के बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक कैदी की पहचान बिकेश उर्फ राहुल के रूप में हुई है. वह डबल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. बुधवार (29 जुलाई) को अचानक उसने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी.

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घटना के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत सायरन बजाकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी. गंभीर रूप से झुलसे कैदी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.

कलेक्टर और एसएसपी पहुंचे मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह केंद्रीय जेल पहुंचे. एफएसएल और पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. प्रशासन पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रहा है.

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैदी गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी तक कैसे पहुंचा. क्या जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.

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जांच रिपोर्ट का इंतजार

केंद्रीय जेल में हुई इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस, एफएसएल और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Central Jail Chhattisgarh News Bilaspur News
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