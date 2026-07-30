बिलासपुर: जेल में कैदी ने जलती भट्ठी में लगाई छलांग, हुई मौत

बिलासपुर की सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. डबल मर्डर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल परिसर स्थित गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसने के चलते उसकी मौत हो गई. घटना के बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक कैदी की पहचान बिकेश उर्फ राहुल के रूप में हुई है. वह डबल मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. बुधवार (29 जुलाई) को अचानक उसने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी.

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घटना के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत सायरन बजाकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी. गंभीर रूप से झुलसे कैदी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.

कलेक्टर और एसएसपी पहुंचे मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह केंद्रीय जेल पहुंचे. एफएसएल और पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. प्रशासन पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रहा है.

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैदी गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी तक कैसे पहुंचा. क्या जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.

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जांच रिपोर्ट का इंतजार

केंद्रीय जेल में हुई इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस, एफएसएल और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा.