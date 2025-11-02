हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़गरियाबंद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने बरामद की IED बनाने की सामग्री

गरियाबंद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने बरामद की IED बनाने की सामग्री

Chhattisgarh News: गरियाबंद जिले के घने जंगलों में पुलिस ने नक्सलियों की खतरनाक साजिश नाकाम किया है. तीन अलग-अलग स्थानों पर छिपाए गए विशाल डंप से भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री मिली है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Nov 2025 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

गरियाबंद जिले के घने जंगलों में पुलिस की सतर्कता ने नक्सलियों की खतरनाक साजिश को ध्वस्त कर दिया. जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर थाना शोभा एवं थाना पायलीखंड (जुगाड़) क्षेत्र के ग्राम साईबीनकछार, कोदोमाली तथा भूतबेड़ा के जंगली इलाकों में तीन अलग-अलग स्थानों पर छिपाए गए विशाल डंप से भारी मात्रा में आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने का सामान, चार कुकर, इलेक्ट्रिक वायर, फटाके और अन्य राशन सामग्री बरामद की गई.

जिला पुलिस की ऑपरेशन टीम ई-30 की इस सफल कार्रवाई से नक्सलियों के विनाशकारी इरादों को करारा झटका लगा है. यह अभियान रविवार सुबह शुरू हुआ, जब स्थानीय सूचना तंत्र से आसूचना मिली कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन की उदंती एरिया कमेटी के नक्सली पुलिस दलों या ग्रामीणों को निशाना बनाने और दहशत फैलाने के लिए जंगलों में विस्फोटक डंप छिपा रखे हैं.

तीन संदिग्ध स्थानों पर जमीन के नीचे दबी मिली सामग्री

गरियाबंद एसपी कमल शंकर सिंह के निर्देश पर ई-30 टीम, जिसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड (बीडीएस) की विशेषज्ञता शामिल थी, जिला मुख्यालय से रवाना हुई. जंगली और पहाड़ी इलाकों में सघन सर्चिंग के दौरान तीन संदिग्ध स्थानों पर जमीन के नीचे दबी सामग्री का पता चला.

सावधानीपूर्वक खुदाई के बाद बरामद सामग्री में आईईडी निर्माण के लिए पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ, कुकर बम के लिए चार स्टील कुकर, लंबे-लंबे इलेक्ट्रिक वायर रोल, फायरिंग के लिए फटाके और नक्सलियों के लंबे समय तक छिपने के लिए राशन जैसे चावल, दालें तथा अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे.

'सुरक्षा बलों पर हमले की बना रहे थे योजना'

एसपी कमल शंकर सिंह ने बताया, "यह डंप उदंती एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सलियों द्वारा तैयार किया गया था, जो सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहे थे. बरामद सामग्री से कम से कम दर्जनों आईईडी तैयार हो सकते थे, जो ग्रामीणों और पुलिस के लिए घातक साबित होते. हमारी टीम ने बिना किसी हादसे के इसे निष्क्रिय कर दिया."

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न केवल नक्सल हिंसा को रोकने में सफल रही, बल्कि क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को भी सुरक्षित बनाएगी. गरियाबंद छत्तीसगढ़ का संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला है, जहां उदंती-मैनपट क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है. हाल के वर्षों में राज्य में नक्सल गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन आईईडी हमले अभी भी प्रमुख खतरा बने हुए हैं.

छत्तीसगढ़ को PM मोदी की सौगात, नए विधानसभा भवन का किया उद्घाटन

Published at : 02 Nov 2025 10:31 PM (IST)
Tags :
Gariyaband News Chhattisgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
आरा में महागठबंधन पर PM Modi का वार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता! टीम इंडिया के लिए स्टेडियम में रोहित और सचिन
विश्व
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत, यूनुस सरकार की जमकर हो रही थू-थू
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
राजस्थान
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
ट्रेंडिंग
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget