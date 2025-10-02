हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhattisgarh News: दुर्ग में मामूली बहस खूनी झगड़े में बदली, पत्नी और सौतेले बेटों ने फावड़ा मारकर किया पिता का कत्ल

Chhattisgarh News: दुर्ग में मामूली बहस खूनी झगड़े में बदली, पत्नी और सौतेले बेटों ने फावड़ा मारकर किया पिता का कत्ल

Chhattisgarh Murder Case: दुर्ग में दूसरे शख्स के साथ रह रही पत्नी और सौतेले बेटों ने विवाद के दौरान पति बलविंदर सिंह की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी.

By : विनीत पाठक | Updated at : 02 Oct 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अहिवारा में एक भयानक वारदात सामने आई है. यहां मीरावती नामक महिला अपने पति बलविंदर सिंह को छोड़कर किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. मंगलवार की रात जब बलविंदर पत्नी से मिलने अहिवारा पहुंचे, तो मामूली बहस खूनी झगड़े में बदल गई और बलविंदर की हत्या कर दी गई.

जानकारी के मुताबिक, बलविंदर सिंह बैकुंठधाम का रहने वाला था और कभी-कभार अपनी पत्नी मीरावती से मिलने अहिवारा आता रहता था. मंगलवार (1 अक्टूबर) की रात भी वह मीरावती से मिलने वहां पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. इसी दौरान मीरावती के साथ रहने वाले उनके बच्चों त्रिलोचन कोसरे और भूपेश कोसरे ने गुस्से में आकर बलविंदर सिंह पर हमला कर दिया.

त्रिलोचन ने आंगन में रखा रापा (फावड़ा) उठाकर बलविंदर के सिर पर वार किया, वहीं भूपेश ने डंडे से हमला किया. गंभीर रूप से घायल बलविंदर खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पड़ोसी ने दी घटना की जानकारी

पड़ोसी अरुण कुमार बंजारे ने घर से चीख-पुकार सुनकर मौके पर जाकर देखा कि बलविंदर जमीन पर पड़े हैं. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. नंदिनी नगर थाना की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए त्रिलोचन और भूपेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त फावड़ा और डंडा भी जब्त किया.

पूछताछ में कबूली कत्ल की बात 

पुलिस ने दोनों सौतेले बेटों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली. दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है. दुर्ग ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि यह घटना घरेलू कलह और अवैध संबंधों से उपजे तनाव की वजह से है.

नंदिनी नगर थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि घटना के पीछे घरेलू कलह और अवैध संबंध की वजह साफ तौर पर सामने आई है.

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच में मृतक बलविंदर के परिवार और अन्य जानकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.

और पढ़ें

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Durg News MURDER CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में विदा होने को तैयार नहीं मौसम, आज 49 जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, 78 गेंदों में ठोका शतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 से टकराई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल?
महाराष्ट्र
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS, कहा- अपनी भाषा में देंगे जवाब
'मराठी बोलने की क्या जरूरत है?' अबू आजमी की टिप्पणी पर भड़की राज ठाकरे की MNS
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
गांधी जयंती पर अपनों के साथ शेयर करें ये मैसेज और संदेश, हर कोई बोलेगा- भारत माता की जय
ट्रेंडिंग
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
शादी वाले दिन ही शुरू हो गया दूल्हा! सबके सामने दुल्हन से किया लिपलॉक- वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget