दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अहिवारा में एक भयानक वारदात सामने आई है. यहां मीरावती नामक महिला अपने पति बलविंदर सिंह को छोड़कर किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. मंगलवार की रात जब बलविंदर पत्नी से मिलने अहिवारा पहुंचे, तो मामूली बहस खूनी झगड़े में बदल गई और बलविंदर की हत्या कर दी गई.

जानकारी के मुताबिक, बलविंदर सिंह बैकुंठधाम का रहने वाला था और कभी-कभार अपनी पत्नी मीरावती से मिलने अहिवारा आता रहता था. मंगलवार (1 अक्टूबर) की रात भी वह मीरावती से मिलने वहां पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. इसी दौरान मीरावती के साथ रहने वाले उनके बच्चों त्रिलोचन कोसरे और भूपेश कोसरे ने गुस्से में आकर बलविंदर सिंह पर हमला कर दिया.

त्रिलोचन ने आंगन में रखा रापा (फावड़ा) उठाकर बलविंदर के सिर पर वार किया, वहीं भूपेश ने डंडे से हमला किया. गंभीर रूप से घायल बलविंदर खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पड़ोसी ने दी घटना की जानकारी

पड़ोसी अरुण कुमार बंजारे ने घर से चीख-पुकार सुनकर मौके पर जाकर देखा कि बलविंदर जमीन पर पड़े हैं. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. नंदिनी नगर थाना की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए त्रिलोचन और भूपेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त फावड़ा और डंडा भी जब्त किया.

पूछताछ में कबूली कत्ल की बात

पुलिस ने दोनों सौतेले बेटों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली. दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है. दुर्ग ग्रामीण एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि यह घटना घरेलू कलह और अवैध संबंधों से उपजे तनाव की वजह से है.

नंदिनी नगर थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि घटना के पीछे घरेलू कलह और अवैध संबंध की वजह साफ तौर पर सामने आई है.

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच में मृतक बलविंदर के परिवार और अन्य जानकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.