हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़'वह दिन दूर नहीं जब भारत के चौक-चौराहों पर भी...', पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को दी चेतावनी

'वह दिन दूर नहीं जब भारत के चौक-चौराहों पर भी...', पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को दी चेतावनी

Dhirendra Krishna Shastri: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ में हनुमंत कथा कर रहे हैं. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर चिंता जताई और भारत में हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया.

By : विनीत पाठक | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Dec 2025 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं. भिलाई जिले में उनकी पंच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटे की उम्मीद है. इस बीच छत्तीसगढ़ पहुंचकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर भारत में हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के चौराहों पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "भिलाई में पांच दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन किया गया है. एक दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा. भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा और उद्योग जगत की नगरी है जहां पूरे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं. यहां पर भारत को भव्य और दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं. इसी भूमि पर पंच दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है. इस आयोजन को बड़े उत्साह के साथ संपन्न करवाया जा रहा है."

'हिंदुओं को एकजुट होना होगा'- धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा, "हम भारत में केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, तो यही सही समय है. अभी नहीं तो कभी नहीं. अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर बांग्लादेश जैसा हाल देखा न जाए."

कांकेर की स्थिति पर भी बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, "कांकेर की स्थित पर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी टिप्पणी दी. उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ. वहां हिंदुओं ने एकता दिखाई. इसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद."

भारत के हिंदू राष्ट्र बनने तक करेंगे यात्रा

इसी के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब तक यह देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक वह यात्राएं करते रहेंगे. साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ और भारत में शांति और विकास की प्रार्थना की.

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 26 Dec 2025 07:17 AM (IST)
Tags :
Bangladesh News Chhattisgarh News Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shahstri
