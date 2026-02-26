Bijapur News: बीजापुर में इन्द्रावती किनारे भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 माओवादी को किया ढेर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इन्द्रावती नदी क्षेत्र में गुरुवार (26 फरवरी) को माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया. सूचना मिलते ही विभिन्न सुरक्षा संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान पर निकल गई थी . जिसमें गुरुवार सुबह इन्द्रावती नदी के किनारे घने जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई. दोनों ओर से हुई तेज गोलीबारी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

घटनास्थल पर वर्दी पहने दो माओवादियों के शव हुए बरामद

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां से वर्दी में दो माओवादियों के शव बरामद किए गए. इसके साथ ही मुठभेड़ स्थल से एसएलआर राइफल, इंसास राइफल और 12 बोर राइफल जैसे घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान भी बरामद हुआ है. पुलिस महा निरीक्षक, बस्तर रेंज, सुंदरराज पट्टलिंगम ने जानकारी दी कि पूरे क्षेत्र में फिलहाल सघन सर्च अभियान जारी है, ताकि किसी अन्य छिपे माओवादी की तलाश की जा सके.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह इन्द्रावती नदी के किनारे स्थित जंगल में अचानक गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम ने मोर्चा संभाला. मुठभेड़ के उपरांत भारी मात्रा में हथियार और सामग्री की बरामदगी से संकेत मिलता है कि माओवादी बड़ी वारदात की फिराक में थे.

केंद्र सरकार ने माओवादियों को मारने के लिए 31 मार्च तक का दिया लक्ष्य

केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक माओवादियों को मारने का लक्ष्य दिया है. आज की इस कार्रवाई के साथ ही साल 2026 में अब तक अलग-अलग मुठभेड़ों में करीब 25 माओवादी मारे जा चुके हैं. इससे पहले 3 जनवरी को बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर किए गए थे. वहीं पिछले साल छत्तीसगढ़ में विभिन्न अभियानों के दौरान कुल 285 माओवादी मारे गए थे, जो राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की तीव्रता को दर्शाता है.