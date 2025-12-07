हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़: कोंडापल्ली में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, मांदर की थाप पर झूम उठा पूरा गांव

छत्तीसगढ़: कोंडापल्ली में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क, मांदर की थाप पर झूम उठा पूरा गांव

Chhattisgarh News: बीजापुर के सुदूर कोंडापल्ली गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचते ही ग्रामीणों ने उत्सव मनाया. नियद नेल्ला नार योजना से सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं में तेजी से बड़ा बदलाव आया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित सुदूर वनांचल कोंडापल्ली गांव में इतिहास रचने वाला वह दिन आखिरकार आ ही गया, जब पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और पूरा गांव खुशी से झूम उठा. बीजापुर जिले के इस दुर्गम क्षेत्र में दशकों से सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग नदारद थीं, लेकिन जैसे ही मोबाइल टॉवर सक्रिय हुआ, ग्रामीणों ने इसे किसी त्यौहार की तरह मनाया.

तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे कोंडापल्ली में नेटवर्क की सुविधा शुरू होते ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे रैली के रूप में टॉवर स्थल तक पहुंचे. पारंपरिक तरीके से पूजा की गई और मांदर की थाप पर लोग नाच उठे. वर्षों से दुनिया से कटे इस गांव ने पहली बार महसूस किया कि अब बाहरी दुनिया उनसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है.

मोबाइल नेटवर्क पहुंचते ही नाच उठे ग्रामीण

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों के साथ-साथ आसपास के गांवों के लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पहुंचे. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन से पहला वास्तविक जुड़ाव है. सुरक्षा बलों के जवानों ने भी ग्रामीणों के बीच मिठाइयां बांटकर उनकी खुशी में सहभागी बने. मोबाइल नेटवर्क पहुंचने से ग्रामीणों के सामने बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, आधार सत्यापन, राशन व्यवस्था, पेंशन, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी योजनाओं जैसी सुविधाओं के नए अवसर खुल गए हैं. अब तक जिनके लिए यह सुविधाएं किसी सपने की तरह थीं, उनके लिए यह दिन बदलाव का बड़ा अध्याय बन गया.

बुनियादी ढांचा विकसित कर लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना

इस बदलाव के केंद्र में है राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना, जिसका उद्देश्य संवेदनशील और दूरस्थ इलाकों में बुनियादी ढांचा विकसित कर लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है. योजना के तहत सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग और संचार जैसी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं. 403 ग्रामों में 09 विभागों की सामुदायिक सेवाएं और 25 व्यक्तिमूलक योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे 728 नए मोबाइल टॉवर

पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में 728 नए मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 467 टावर 4G नेटवर्क के हैं. 449 पुराने टावरों को भी 2G से 4G में अपग्रेड किया गया है. दिसंबर 2024 में कोंडापल्ली में प्रशासनिक कैम्प स्थापित होने के बाद विकास की गति तेज़ हुई है. सड़क निर्माण का कार्य बीआरओ द्वारा किया जा रहा है और लगभग 50 किलोमीटर सड़क तेजी से बन रही है. दो महीने पहले पहली बार गांव में बिजली भी पहुंची, जिससे बच्चों की पढ़ाई और छोटे बिजनेस में बड़ा बदलाव आया है.

बस्तर का हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े- मुख्यमंत्री

कोंडापल्ली में मोबाइल नेटवर्क का पहुंचना सिर्फ एक टॉवर खड़ा होने भर की बात नहीं है. यह उन सपनों के जी उठने जैसा है, जो वर्षों से विकास की किरण का इंतजार कर रहे थे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सिर्फ संचार की शुरुआत नहीं, बल्कि विश्वास, बदलाव और नई संभावनाओं के युग का आरंभ है. हमारा संकल्प है कि बस्तर का हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े.

Published at : 07 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Chhattisgarh News Government Schemes Kondapalli News
