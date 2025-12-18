हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़Chhattisgarh: बिलासपुर में मंदिर परिसर में क्रिसमस पार्टी को लेकर बवाल, नॉनवेज परोसने का आरोप

Chhattisgarh: बिलासपुर में मंदिर परिसर में क्रिसमस पार्टी को लेकर बवाल, नॉनवेज परोसने का आरोप

Chhattisgarh News: बिलासपुर में सिरगिट्टी के मंदिर परिसर में क्रिसमस पार्टी के दौरान नॉनवेज परोसने के आरोप से बवाल मच गया. हिंदू संगठनों ने विरोध किया, पुलिस ने बिना अनुमति आयोजन पर कार्रवाई की.

By : विनीत पाठक | Updated at : 18 Dec 2025 02:33 PM (IST)
बिलासपुर में मंदिर परिसर में क्रिसमस पार्टी के नाम पर नॉनवेज परोसे जाने का आरोप लगने के बाद बवाल मच गया. मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गणेश नगर स्थित शिव मंदिर परिसर का है. यहां नवजीवन सेवा समिति के बैनर तले ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस पार्टी आयोजित की गई थी. आयोजन में भोजन और गिफ्ट बांटे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को सूचना मिली कि मंदिर परिसर में ही नॉनवेज भोजन परोसा गया है, जिससे विवाद गहराता चला गया.

हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध

सूचना मिलते ही बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने आयोजन पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया.

उनका कहना था कि मंदिर परिसर पूरी तरह पवित्र स्थान होता है, जहां इस तरह के आयोजन और नॉनवेज भोजन की कोई जगह नहीं है. विरोध बढ़ता देख माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

सूचना मिलने पर सिरगिट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने लोगों को मंदिर परिसर से हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया. जांच में सामने आया कि आयोजन के लिए किसी तरह की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी.

हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आयोजन समिति के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में नॉनवेज परोसना सनातन परंपराओं का सीधा अपमान है. कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां तक दावा किया कि पार्टी में गौमांस परोसे जाने की भी आशंका है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

इसके साथ ही संगठनों ने यह आरोप भी लगाया कि इस तरह के आयोजनों के जरिए गरीब हिंदुओं को बहला-फुसलाकर मतांतरण का प्रयास किया जा रहा है. संगठनों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 18 Dec 2025 02:33 PM (IST)
Christmas Chhattisgarh News Bilaspur News
