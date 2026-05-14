हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बस्तर में बड़ा बदलाव: नक्सल मुक्त क्षेत्र में CRPF कैंप बनेगा पहला जन सुविधा केंद्र, अमित शाह करेंगे उद्घाटन

बस्तर में बड़ा बदलाव: नक्सल मुक्त क्षेत्र में CRPF कैंप बनेगा पहला जन सुविधा केंद्र, अमित शाह करेंगे उद्घाटन

Bastar News In Hindi: यह इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था.नक्सलियों ने नेतानार के आसपास के इलाको में कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया.CRPF कैम्प के बाद काबू आया.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Updated at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

छतीसगढ़ में बस्तर से पिछले चार दशक से बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के बस्तर से वापस लौटने का सिलसिला जल्द ही  शुरू होने वाला है. नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद इन सुरक्षा कैंपो को स्थानीय ग्रामीणों के लिए जन सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने की थी. इसी कड़ी में आगामी 18 मई को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंच रहे गृहमंत्री अमित शाह नेतानार सीआरपीएफ कैंप को बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र घोषित कर इसका उद्घाटन करेंगे. 

दरअसल यह इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था.नक्सलियों ने नेतानार के आसपास के इलाको में कई बड़ी वारदातों  को भी अंजाम दिया. यहां सीआरपीएफ कैंप स्थापित करने के बाद इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधि कम होने के साथ अब यह ईलाका नक्सल मुक्त हो चुका है. ऐसे में अब इस कैंप को बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: TMC चीफ ममता बनर्जी पर भड़के पूर्व CM, 'पश्चिम बंगाल में BJP तो थी ही नहीं, आपने...'

नेतानार कैंप होगा पहला जन सुविधा केंद्र

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिन नक्सल इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले गए थे. उनमें से कुछ कैंपों को अब  उस क्षेत्र की जनता के लिए मूलभूत सुविधा से लांभावित करने के उद्देश्य से इन कैंपो को डिजिटल सेवा केंद्र ,स्किल डेवलपमेंट ट्रेंनिंग सेंटर, फॉरेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है. इसी कड़ी में नेतानार सीआरपीएफ कैंप बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र होगा. आगामी दिनों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास के दौरान इस जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन और नामकरण किया जाएगा.

बस्तर में है 400 सुरक्षा कैंप

गौरतलब है कि अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बस्तर रेंज के संवेदनशील और दुरुस्त इलाकों में लगभग 400 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित है. इन कैंपों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( CAPF) सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जिला पुलिस बल के जवान तैनात है. बस्तर संभाग  अब पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होने की घोषणा के बाद इन सुरक्षा कैम्पो  को स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार और सुविधा के अनुसार जन सुविधा केंद्र में तब्दील करने की योजना है. इसी कड़ी में नेतानार का सीआरपीएफ कैंप बस्तर संभाग का पहला जन सुविधा केंद्र बनने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Rajnandgaon News: पद्मश्री फुलबासन के अपहरण का मामला, 'मिर्गी का मरीज' बताकर भाग रहे थे आरोपी

Published at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
CRPF Camp Chhattisgarh News Bastar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
MSP बढ़ोतरी पर CM विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले- किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला
MSP बढ़ोतरी पर CM विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले- किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला
छत्तीसगढ़
TMC चीफ ममता बनर्जी पर भड़के पूर्व CM, 'पश्चिम बंगाल में BJP तो थी ही नहीं, आपने...'
TMC चीफ ममता बनर्जी पर भड़के पूर्व CM, 'पश्चिम बंगाल में BJP तो थी ही नहीं, आपने...'
छत्तीसगढ़
Rajnandgaon News: पद्मश्री फुलबासन के अपहरण का मामला, 'मिर्गी का मरीज' बताकर भाग रहे थे आरोपी
पद्मश्री फुलबासन के अपहरण का मामला, 'मिर्गी का मरीज' बताकर भाग रहे थे आरोपी
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोलीकांड, जीजा ने 2 सालियों को मारी गोली, दोनों की मौत
छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोलीकांड, जीजा ने 2 सालियों को मारी गोली, दोनों की मौत
Advertisement

वीडियोज

UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
EXCLUSIVE: हाथ से लिखा, फिर स्कैन करके कोचिंग संस्थानों तक पहुंचा, ऐसे लीक हुआ NEET का पेपर, 5-5 लाख वसूले
मध्य प्रदेश
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
देवास की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत की आशंका, सड़क पर मिले शरीर के चिथड़े
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
Home Tips
Turmeric Purity Test: हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget