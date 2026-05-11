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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़TMC चीफ ममता बनर्जी पर भड़के पूर्व CM, 'पश्चिम बंगाल में BJP तो थी ही नहीं, आपने...'

TMC चीफ ममता बनर्जी पर भड़के पूर्व CM, 'पश्चिम बंगाल में BJP तो थी ही नहीं, आपने...'

Bhupesh Baghel News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने ही बीजेपी के बारे में कहा था कि ये हमारे बिल्कुल नैसर्गिक मित्र हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 11 May 2026 07:14 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी की विपक्षी एकता की अपील पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबकुछ हाथ से निकलने के बाद आप जाग रही हैं. बीजेपी को कोलकाता ले जाने वाली आप ही हैं. बघेल का साफ तौर से मानना है कि ममता बनर्जी को अन्य बीजेपी-विरोधी ताकतों की अहमियत का एहसास तब हुआ जब उन्हें बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ''उन्हें ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई. बीजेपी तो वहां थी ही नहीं. बीजेपी को बंगाल में कोलकाता ले जाना का काम तो आप ने किया. आपने ही बीजेपी के बारे में कहा था कि ये हमारे बिल्कुल नैसर्गिक मित्र हैं. आज जब सबकुछ हाथ से चला गया है तो आप जाग रही हैं.''

ममता बनर्जी ने सियासी पार्टियों से क्या अपील की?

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने पूरे देश में बीजेपी को रोकने के लिए सामान्य विचारधारा की पार्टियों को एकजुट होने की अपील की. ममता बनर्जी ने 9 मई को कहा, ''राज्य में हर जगह चुनाव के बाद हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है. मैं सभी BJP विरोधी ताकतों, सभी छात्र और युवा संगठनों, और सभी गैर-सरकारी संगठनों से एकजुट होने का आह्वान करती हूं. हम बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं.''

इस मौके पर उन्होंने ये भी साफ किया कि यहां तक ​​कि उनकी कभी कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रही CPI(M) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा का भी बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बनने वाले इस संयुक्त मोर्चे में स्वागत योग्य हैं.

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बंगाल में 80 सीटों पर सिमट गई TMC

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की बड़ी हार हुई है. 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई. बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर विधानसभा में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हो गया. खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 15 हजार से अधिक वोटों से हार गईं. अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं. उन्होंने 9 मई 2026 को सीएम पद की शपथ ली.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 11 May 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Bhupesh Baghel Chhattisgarh News CONGRESS
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