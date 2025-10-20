मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन सीटों पर दिए टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने सोमवार (20 अक्टूबर) को 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी दरभंगा के गौरा बौराम सीट से टिकट दिया गया है.

वीआईपी द्वारा उम्मीदवारों की जारी सूची में आलमनगर से नवीन कुमार, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती सदा को और दरभंगा से उमेश सहनी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा पार्टी ने औराई से भोगेन्द्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, चैनपुर से बिहार प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद, लौरिया से रणकौशल प्रताप सिंह, सुगौली से शशिभूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है.

इसी तरह केसरिया से वरुण विजय, सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक, कटिहार से सौरव कुमार अग्रवाल, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, गोपालपुर से प्रेम सागर और बाबूबरही से बिंदु गुलाब यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है.