बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने रामबचन राय, JDU में खुशी

जेडीयू नेता रामबचन राय बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बनाए गए हैं. बीते सोमवार को अवधेश नारायण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. अब जेडीयू नेता रामबचन राय को इसा दायित्व संभालने की जिम्मेदारी मिली है. जेडीयू में खुशी है. मंत्री श्रवण कुमार ने रामबचन राय से मिलकर उन्हें बधाई दी है.

जेडीयू के मंत्री और पार्टी के विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने सभापति के कार्यालय कक्ष में जाकर गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी. मंत्री कुमार ने कहा कि रामबचन राय अतिपिछड़ा समाज से आते हैं. वे बिहार विधान परिषद में इस समाज से सभापति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं. इससे लोगों में खुशी की लहर है.

2021 में बने थे एमएलसी

जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि रामबचन राय के पास राजनीतिक, शैक्षणिक और विधायी कार्यों का लंबा अनुभव है. उनका उच्च सदन के महत्वपूर्ण पद पर आसीन होना बिहार में संसदीय जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. 2021 में राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे. इससे पहले वे विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं.

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जुलाई 2024 से थे उपसभापति

उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में उन्हें विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया. जुलाई 2024 से वे लगातार बिहार विधान परिषद के उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे थे. इस लंबे विधायी अनुभव के दौरान उन्हें सदन की कार्यवाही, संसदीय परंपराओं और नियमों की गहरी समझ हासिल हुई है.

पटना यूनिवर्सिटी में रहे प्रोफेसर

रामबचन राय की पहचान सिर्फ एक अनुभवी राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षाविद् और साहित्य के अध्येता के रूप में भी रही है. वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रह चुके हैं. साहित्य और सामाजिक सरोकारों से उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है. श्रवण कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा, साहित्य और संसदीय कार्यों का व्यापक अनुभव रखने वाले रामबचन राय के नेतृत्व में विधान परिषद की कार्यवाही को नई दिशा मिलेगी और उनके लंबे अनुभव का लाभ सभी को मिलेगा.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे सदन की गरिमा, संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. श्रवण कुमार ने रामबचन राय के सफल कार्यकाल की कामना की. इस मौके पर जेडीयू के कई अन्य नेता भी रहे.

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