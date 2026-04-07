विभा देवी और राजवल्लभ प्रसाद के घर पहुंचे तेजस्वी यादव, बेटे अखिलेश की मौत पर जताया शोक

बिहार के नवादा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार (6 अप्रैल) को झारखंड से लौटते समय नवादा के पथरा इंग्लिश पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के पुत्र अखिलेश कुमार के असामयिक निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप

मुलाकात के दौरान जदयू विधायक विभा देवी (अखिलेश की मां) ने तेजस्वी यादव को घटना की जानकारी देते हुए गंभीर खुलासे किए. उन्होंने तेजस्वी को दस्तावेज सौंपे और नवादा के प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही, फर्जी डॉक्टरों व स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बोला कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ही उनके बेटे की मौत हुई है. इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है.

तेजस्वी यादव ने नवादा आने की सूचना मिलते ही जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई थी. दोपहर से ही बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए तैयारी शुरू कर दी थी. मगर उनका आगमन शाम के समय में हुआ.

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तेजस्वी ने आवेदन स्वीकार कर न्याय का भरोसा दिलाया

इस दौरान पूर्व विधायक कौशल यादव सहित कई नेता मौजूद रहे. तेजस्वी के आगमन की सूचना मिलते ही नवादा में उनके स्वागत के लिए स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जुट गए थे. इसके बाद मौके पर पहुंचकर तेजस्वी ने आवेदन स्वीकार कर परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि इस मामले में हर संभव मदद की जाएगी. मुलाकात से पूरे अस्पताल प्रबंधन और जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी. क्योंकि यह एक विधायक के बेटे की मौत थी, जो जिले की व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है.