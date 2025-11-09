बिहार चुनाव के बीच यूं मना बर्थडे तेजस्वी यादव का जन्मदिन, बहन मीसा और रोहिणी ने दी शुभकामनाएं

बिहार में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में आज 9 नवम्बर को राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है. जिसके लिए उन्हें पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ सपने समर्थकों से भी शुभकमानाएं मिल रहीं हैं. इस बीच तेजस्वी की परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आयी हैं, जिससे परिवार की एकजुटता का सन्देश भी नजर आ रहा है. तेजस्वी की बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें साझा कर बधाई दी हैं.

मीसा भारती ने अपने हैंडल पर तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है. तस्वीरों में तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी परिवार के साथ हैं और सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

मीसा भारती का पोस्ट

मीसा भारती ने बेहद भावुक पोस्ट लिखते हुए तेजस्वी को केक खिलाते हुए तस्वीरें साझा की हैं. लिखा कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भाई. तुम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहो. जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हारी मेहनत, लगन और सच्चाई तुम्हें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाए. ईश्वर तुम्हें वो शक्ति दे कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और हर एक आशावान का गर्व बनो. तुम्हारी मुस्कान यूँ ही बनी रहे और हर आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और उपलब्धियाँ लेकर आए.

रोहिणी आचार्य का पोस्ट

वहीं रोहिणी आचार्य ने भी मां राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ तस्वीर करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा कि उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की कर्मवीर - कर्तव्यनिष्ठ हमारा भाई तेजस्वी "तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ - साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो.. तुम बिहार के हर घर की ख़ुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो , जन - जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता व् जम्हूरियत की ढाल बनो " इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत - बहुत बधाई , ढेर सारा प्यार - आशीर्वाद और स्नेह .. भाई.

युवाओं में लोकप्रिय हैं तेजस्वी यादव

बिहार चुनावों में एजस्वी बेहद युवा लोकप्रिय नेताओं में हैं. युवाओं में उनकी लोकप्रियता इस समय सबसे ज्यादा है. उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया में बधाई देने वालों का तांता लगा है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो उन्हें आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बधाई दी है.