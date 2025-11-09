हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव के बीच यूं मना बर्थडे तेजस्वी यादव का जन्मदिन, बहन मीसा और रोहिणी ने दी शुभकामनाएं

बिहार चुनाव के बीच यूं मना बर्थडे तेजस्वी यादव का जन्मदिन, बहन मीसा और रोहिणी ने दी शुभकामनाएं

Patna News: तेजस्वी की परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आयी हैं, जिससे परिवार की एकजुटता का सन्देश भी नजर आ रहा है. बहनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर बधाई दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में आज 9 नवम्बर को राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है. जिसके लिए उन्हें पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ सपने समर्थकों से भी शुभकमानाएं मिल रहीं हैं. इस बीच तेजस्वी की परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आयी हैं, जिससे परिवार की एकजुटता का सन्देश भी नजर आ रहा है. तेजस्वी की बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें साझा कर बधाई दी हैं.

मीसा भारती ने अपने हैंडल पर तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है. तस्वीरों में तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी परिवार के साथ हैं और सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

मीसा भारती का पोस्ट

मीसा भारती ने बेहद भावुक पोस्ट लिखते हुए तेजस्वी को केक खिलाते हुए तस्वीरें साझा की हैं. लिखा कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएँ और आशीर्वाद भाई. तुम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहो. जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हारी मेहनत, लगन और सच्चाई तुम्हें नई ऊँचाइयों तक पहुँचाए. ईश्वर तुम्हें वो शक्ति दे कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और हर एक आशावान का गर्व बनो. तुम्हारी मुस्कान यूँ ही बनी रहे और हर आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और उपलब्धियाँ लेकर आए.

रोहिणी आचार्य का पोस्ट

वहीं रोहिणी आचार्य ने भी मां राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ तस्वीर करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा कि उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की कर्मवीर - कर्तव्यनिष्ठ हमारा भाई तेजस्वी "तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ - साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो.. तुम बिहार के हर घर की ख़ुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो , जन - जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता व् जम्हूरियत की ढाल बनो " इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत - बहुत बधाई , ढेर सारा प्यार - आशीर्वाद और स्नेह .. भाई.

युवाओं में लोकप्रिय हैं तेजस्वी यादव

बिहार चुनावों में एजस्वी बेहद युवा लोकप्रिय नेताओं में हैं. युवाओं में उनकी लोकप्रियता इस समय सबसे ज्यादा है. उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया में बधाई देने वालों का तांता लगा है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो उन्हें आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बधाई दी है.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Tags :
TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सपा चीफ अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर दी बधाई, बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
प्रसार भारती में निकली वैकेंसी, कॉपी एडिटर से लेकर वीडियोग्राफर तक कई पदों पर मौका
ट्रेंडिंग
Smriti Irani Viral Video: हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हमको मीठा दीजिये भईया... जब पटना में ठेले वाले से बोलीं स्मृति ईरानी, चखा गोलगप्पे का स्वाद; वीडियो वायरल
हेल्थ
Signs of Insulin Resistance: इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
इन 6 लक्षणों को हल्के में न लें, बढ़ सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget