सुपौल में श्राद्ध भोज खाने के बाद 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, मिली थी मरी हुई छिपकली

बिहार के सुपौल में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, यहां श्राद्ध का खाना खाने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस की शुरूआती जांच में भोजन में बनी दाल में मरी छिपकली मिलने की बात सामने आई है. मामले की जांच जारी है.

दरअसल, यह मामला जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित एक श्राद्ध भोज के दौरान का है. बताया गया कि जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत स्थित दतुआ वार्ड संख्या-10 में रविवार देर रात आयोजित भोज में दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

श्राद्ध भोज में करीब 500 लोग हुए थे शामिल

हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, दतुआ वार्ड-10 निवासी छोटकेलाल यादव की पत्नी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए थे.

खाना खाने के बिगड़ी लोगों की तबीयत

ग्रामीणों के मुताबिक, भोजन के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली देखी गई, जिसके बाद भोज में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ ही देर बाद बच्चों समेत कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जबकि कुछ वयस्कों को चक्कर और घबराहट महसूस होने लगी.

अधिकारियों ने लिया मरीजों का हाल

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण सभी प्रभावित लोगों को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. वहीं त्रिवेणीगंज के बीडीओ अभिनव भारती ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीजों की स्थिति की जानकारी ली.

खतरे से बाहर हैं सभी मरीज

अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. इन्द्रदेव यादव ने बताया कि दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद लोगों में भय और आशंका का माहौल बन गया था. अस्पताल में 150 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है. सभी मरीज खतरे से बाहर हैं. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है.

NEET री-एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली कैंडिडेट बनकर आए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट, 9 अरेस्ट