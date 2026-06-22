हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSupaul Food Poisoning: सुपौल में श्राद्ध भोज खाने के बाद 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, मिली थी मरी हुई छिपकली

Supaul Food Poisoning: सुपौल में श्राद्ध भोज खाने के बाद 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, मिली थी मरी हुई छिपकली

Supaul Food Poisoning: सुपौल में श्राद्ध का खाना खाने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सुपौल में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, यहां श्राद्ध का खाना खाने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस की शुरूआती जांच में भोजन में बनी दाल में मरी छिपकली मिलने की बात सामने आई है. मामले की जांच जारी है.

दरअसल, यह मामला जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित एक श्राद्ध भोज के दौरान का है. बताया गया कि जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पश्चिम पंचायत स्थित दतुआ वार्ड संख्या-10 में रविवार देर रात आयोजित भोज में दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद 150 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई. सभी बीमार लोगों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

श्राद्ध भोज में करीब 500 लोग हुए थे शामिल

हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, दतुआ वार्ड-10 निवासी छोटकेलाल यादव की पत्नी के श्राद्ध कर्म के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए थे.

खाना खाने के बिगड़ी लोगों की तबीयत

ग्रामीणों के मुताबिक, भोजन के दौरान दाल में मरी हुई छिपकली देखी गई, जिसके बाद भोज में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ ही देर बाद बच्चों समेत कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिरदर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जबकि कुछ वयस्कों को चक्कर और घबराहट महसूस होने लगी.

अधिकारियों ने लिया मरीजों का हाल

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण सभी प्रभावित लोगों को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे. सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. वहीं त्रिवेणीगंज के बीडीओ अभिनव भारती ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीजों की स्थिति की जानकारी ली.

खतरे से बाहर हैं सभी मरीज

अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. इन्द्रदेव यादव ने बताया कि दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद लोगों में भय और आशंका का माहौल बन गया था. अस्पताल में 150 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है. सभी मरीज खतरे से बाहर हैं. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है.

NEET री-एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली कैंडिडेट बनकर आए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट, 9 अरेस्ट

Published at : 22 Jun 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Supaul Food Poisoning BIHAR NEWS Supaul News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Supaul Food Poisoning: सुपौल में श्राद्ध भोज खाने के बाद 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, मिली थी मरी हुई छिपकली
सुपौल में श्राद्ध भोज खाने के बाद 150 से ज्यादा लोग पड़े बीमार, मिली थी मरी हुई छिपकली
बिहार
NEET री-एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली कैंडिडेट बनकर आए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट, 9 अरेस्ट
NEET री-एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा! नकली कैंडिडेट बनकर आए कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट, 9 अरेस्ट
बिहार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बेगूसराय गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीतीश कुमार समेत 2 गिरफ्तार
बिहार
दानापुर: गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, हेतनपुर घाट पर दर्दनाक हादसा
दानापुर: गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, हेतनपुर घाट पर दर्दनाक हादसा
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Peace Talk: पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
Maa Inti Bangaram BO Day 3: संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़
संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
ट्रेंडिंग
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
ऑटो
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget