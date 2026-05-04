सिवान में ओसामा शहाब के 'नया किला' आवास पर पुलिस की छापेमारी, विधायक फरार

बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर में उस समय हलचल मच गई जब राजद विधायक और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के घर ‘नया किला’ में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की. यह कार्रवाई सारण के डीआईजी निलेश कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

बताया जा रहा है कि पुलिस किसी विशेष मामले की जांच के सिलसिले में यहां पहुंची थी. हालांकि, छापेमारी के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इस घटना ने स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं.

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि तकरीबन आधा घंटे तक ओसामा शहाब के नया किला के बंगला में छापेमारी चलती रही. उस वक्त ओसामा शहाब घर में मौजूद नहीं थे. उनकी मां हिना शहाब घर में मौजद थी. हालांकि छापामारी उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में भी जमकर की गई. वहीं से प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला है. बता दें कि कुछ दिनों पहले बड़हरिया रोड स्थित झुनापुर हाईवे के पास एक जमीनी विवाद में डॉक्टर सुधा सिंह ने महादेवा थाने में ओसामा शहाब और उनके सहयोगी साबिर मियां और फरहान पर प्राथमिक दर्ज कराई थी.

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राजद के विधायक ओसामा शहाब अभी चल रहे फरार

इसके अलावा, उसमें सीधे तौर पर ओसामा शहाब पर यह आरोप लगाया था कि जबरन मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं. जिसके बाद ओसामा शहाब की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो गई. अब मामला पटना उच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है. फिलहाल इस मामले में राजद के विधायक ओसामा शहाब अभी फरार चल रहे हैं. जिस मामले में पुलिस ने आज उनके आवास पर छापेमारी की है.

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