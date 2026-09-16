समस्तीपुर में LJP (R) नेता अंट्टू ईस्सर गिरफ्तार, STF ने घर पर 3 घंटे की छापेमारी

समस्तीपुर में लोजपा (रामविलास) नेता और सिने कारोबारी अंट्टू ईस्सर को पटना STF और DIU की टीम ने नगर थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है. मंगलवार (15 सितंबर 2026) देर शाम बहादुरपुर स्थित उनके आवास पर टीम ने तीन घंटे से अधिक समय तक कार्रवाई की. रात करीब 8:40 बजे गिरफ्तारी के बाद उन्हें नगर थाना लाया गया, जहां पूछताछ की गई.

बताया गया कि STF की टीम जब अंट्टू ईस्सर के आवास पर पहुंची तो उन्होंने एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. दरवाजा नहीं खोलने पर मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद समस्तीपुर के सीओ आदित्य शंकर की मौजूदगी में पुलिस ने लॉक तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया. कार्रवाई का नेतृत्व STF के डीएसपी कर रहे थे.

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वैशाली के केस में वारंट का दावा

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना कांड संख्या 40/26 के सिलसिले में हुई है. बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को वैशाली के एसीजेएम तृतीय सह सब-जज की अदालत से अंट्टू ईस्सर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ था. इसकी प्रति समस्तीपुर पुलिस को भी भेजी गई थी. देर रात गंगाब्रिज थाने की पुलिस भी नगर थाना पहुंची.

गांधी सेतु के पास मिला था युवक का शव

मामला 19 फरवरी को गांधी सेतु के पिलर नंबर एक के पास एक अल्टो कार से मिले युवक के शव से जुड़ा बताया जा रहा है. मृतक की पहचान जहानाबाद के हुलासगंज निवासी भानु कुमार के रूप में हुई थी. पुलिस जांच में भानु की कथित संलिप्तता और उसकी मौत को लेकर अंट्टू ईस्सर की भूमिका का दावा सामने आया था.

घर पर फायरिंग के बाद चर्चा में आए थे

17 फरवरी 2026 की रात अंट्टू ईस्सर के घर के बाहर फायरिंग हुई थी. पुलिस के अनुसार, कार और बाइक से पहुंचे बदमाशों ने गोलीबारी की थी. इस दौरान अंट्टू ईस्सर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके साथ मौजूद शुभम सिंह उर्फ ईशू घायल हो गए थे. हालांकि, गिरफ्तारी की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि और अंट्टू ईस्सर की मामले में भूमिका पर पुलिस की ओर से अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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