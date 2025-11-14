बिहार चुनाव के नतीजों पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जब मेरे पास कहने के लिए…'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों पर छपरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. शत्रुघ्न यादव उर्फ ​​खेसारी लाल यादव छपरा सीट से 13/28 राउंड की मतगणना के बाद 7739 वोटों से पीछे चल रहे हैं. उन्होंने कहा, "लोग बहुत अच्छे हैं. वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा. मुझे ईश्वर पर भरोसा है, किसी और पर नहीं."

छपरा सीट से खेसारी लाल यादव का मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है. इस सीट पर 28 राउंड में गिनती होनी है. 13 राउंड में छोटी कुमारी को 44773 वोट मिले हैं जबकि खेसारी लाल यादव को 37034 वोट मिले हैं. इस सीट से रेखा गुप्ता निर्दलीय लड़ रही हैं. चर्चा थी कि वह भी भारी पड़ेंगी लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है. रेखा गुप्ता को 13 राउंड में केवल 2091 वोट मिले हैं.

जन सुराज पार्टी का भी हाल काफी खराब

छपरा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने जय प्रकाश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था. अब जब शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को मतों की गिनती शुरू हुई तो जय प्रकाश सिंह दूर-दूर तक नहीं टिके. 13 राउंड की गिनती के बाद जन सुराज को यहां 1913 वोट ही मिले हैं.

बता दें कि खेसारी लाल यादव से पहले उनकी पत्नी को आरजेडी से टिकट मिला था. हालांकि मतदाता सूची में नाम नहीं होने के चलते उनका नामांकन नहीं हो सका था. इसके बाद खेसारी लाल यादव को टिकट मिला था. जिस हिसाब से प्रचार में भीड़ उमड़ रही थी ऐसा माना जा रहा था कि खेसारी लाल यादव की यहां से जीत तय है लेकिन रुझानों से जो तस्वीर आ रही है वह कुछ और ही कह रही है.

