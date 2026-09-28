यूपी चुनाव 2027: चिराग पासवान के ऐलान पर BJP की दो टूक, 'अपने-अपने…'

2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी चुनावी मैदान में होगी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते रविवार (27 सितंबर, 2026) को प्रयागराज में कहा कि यूपी विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी लड़ने जा रही है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है. उनके बयान के बाद आज (सोमवार) बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं… बिहार में भी NDA की सरकार चल रही है… उत्तर प्रदेश में भी NDA की सरकार चल रही है, लेकिन अपने-अपने दल का विस्तार करना सभी दल के नेताओं का उद्देश्य रहता है."

'यूपी में चुनावी सोच के साथ हम बढ़ रहे'

दूसरी ओर आज (सोमवार) दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 'यूथ बोले तो' कार्यक्रम पर कहा, "....कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के युवाओं का साथ देखने को मिला. ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है जिस सोच के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रखती है. कल भारी संख्या में युवा एकत्रित हुए तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं. जरूर लोगों का साथ मिलेगा...."

चिराग पासवान ने कहा कि संवाद से ही समाधान मिलता है. पटना से इसकी (यूथ बोले तो) शुरुआत हुई. कल (रविवार) प्रयागराज में बढ़िया क्रार्यक्रम हुआ.

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राहुल गांधी भी छात्रों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी 'यूथ बोले तो' कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच प्रतियोगिता चल रही है. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि युवा भारत के भविष्य हैं. समय-समय पर युवाओं ने देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं जहां से आता हूं बिहार की धरती को कोई भूल नहीं सकता है... जय प्रकाश जी के नेतृत्व में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन उस वक्त हुआ था… और कांग्रेस की इसी सरकार को उखाड़ फेंका गया था. मेरे पिता, लालू यादव, नीतीश कुमार… सभी उसी आंदोलन से निकले हैं. अगर ज्यादा से ज्यादा दल इस प्रतियोगिता में आते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिलेगा."

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