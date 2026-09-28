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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारयूपी चुनाव 2027: चिराग पासवान के ऐलान पर BJP की दो टूक, 'अपने-अपने…'

यूपी चुनाव 2027: चिराग पासवान के ऐलान पर BJP की दो टूक, 'अपने-अपने…'

UP Chunav 2026: चिराग के बयान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने बिहार और यूपी दोनों राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां एनडीए की सरकार है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Sep 2026 03:37 PM (IST)
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2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)  भी चुनावी मैदान में होगी. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते रविवार (27 सितंबर, 2026) को प्रयागराज में कहा कि यूपी विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी लड़ने जा रही है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है. उनके बयान के बाद आज (सोमवार) बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान के यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं… बिहार में भी NDA की सरकार चल रही है… उत्तर प्रदेश में भी NDA की सरकार चल रही है, लेकिन अपने-अपने दल का विस्तार करना सभी दल के नेताओं का उद्देश्य रहता है." 

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'यूपी में चुनावी सोच के साथ हम बढ़ रहे'

दूसरी ओर आज (सोमवार) दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 'यूथ बोले तो' कार्यक्रम पर कहा, "....कल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के युवाओं का साथ देखने को मिला. ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है जिस सोच के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मेरी पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रखती है. कल भारी संख्या में युवा एकत्रित हुए तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं. जरूर लोगों का साथ मिलेगा...." 

चिराग पासवान ने कहा कि संवाद से ही समाधान मिलता है. पटना से इसकी (यूथ बोले तो) शुरुआत हुई. कल (रविवार) प्रयागराज में बढ़िया क्रार्यक्रम हुआ.  

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राहुल गांधी भी छात्रों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी 'यूथ बोले तो' कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच प्रतियोगिता चल रही है. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि युवा भारत के भविष्य हैं. समय-समय पर युवाओं ने देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है. 

उन्होंने आगे कहा, "मैं जहां से आता हूं बिहार की धरती को कोई भूल नहीं सकता है... जय प्रकाश जी के नेतृत्व में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन उस वक्त हुआ था… और कांग्रेस की इसी सरकार को उखाड़ फेंका गया था. मेरे पिता, लालू यादव, नीतीश कुमार… सभी उसी आंदोलन से निकले हैं. अगर ज्यादा से ज्यादा दल इस प्रतियोगिता में आते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिलेगा."

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान देंगे इस्तीफा? अपने ही बयानों पर घिरे केंद्रीय मंत्री

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan UP Election UP News BIHAR NEWS UP Election 2027 UP Assembly Election 2026
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