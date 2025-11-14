हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Result: चुनाव प्रचार में 'हीरो', रुझानों में 'बिग जीरो', प्रशांत किशोर की पार्टी का हाल

Bihar Result: चुनाव प्रचार में 'हीरो', रुझानों में 'बिग जीरो', प्रशांत किशोर की पार्टी का हाल

Bihar Election Result 2025: बिहार में जन सुराज पार्टी ने खुद को विकल्प के रूप में पेश किया. प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन दोनों को निशाने पर लिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बदलाव का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में बड़ा झटका लगता दिख रहा है. चुनाव आयोग के 11.30 बजे तक के आकड़ों में प्रशांत किशोर को एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की 234 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी. बिहार में हुई बंपर वोटिंग का फायदा भी जन सुराज को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है. जन सुराज पार्टी ने खुद को बिहार में एक विकल्प रूप में पेश किया था.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी. पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी की तो करगहर से रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया गया. ये वही सीट थी जिससे प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा गरम थी. यहां से जब उनके नाम की घोषणा नहीं हुई तो पार्टी की दूसरी लिस्ट में उनका नाम आने की अटकलें लगीं. लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था. उनके राघोपुर सीट से भी लड़ने की चर्चा थी. प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया.

11.30 बजे तक के रुझान

बीजेपी- 84
जेडीयू- 76
आरजेडी- 35
एलजेपीआर- 22
कांग्रेस- 6
माले- 6
हम- 4
आरएलएम- 3
AIMIM- 3
VIP- 1
CPM- 1
BSP- 1

इस बार बिहार में 67.13 फीसदी मतदान

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड 67.13 फीसदी मतदान हुआ. सिर्फ यही नहीं, इस बार बिहार ने 'जंगलराज' से 'जीरो रि-पोलिंग' तक का सफर भी तय किया है. बिहार में किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की जरूरत नहीं पड़ी है. मतदान के बीच हिंसा की घटनाएं भी शून्य रही हैं. कुल मिलाकर इस चुनाव में साफ-सुथरी और हिंसा-मुक्त मतदान प्रक्रिया देखी गई है.

आरजेडी के शासन काल, जिसे विरोधी 'जंगल राज' कहते हैं, में बिहार चुनावों के दौरान चुनावी धांधली और पुनर्मतदान की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं. चुनाव हिंसा, हत्याओं, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की घटनाओं से प्रभावित होते थे. 

आंकड़ों के अनुसार, 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 63 हत्याएं हुई थीं, जबकि 156 बूथों में फिर से मतदान कराने पड़े थे. 1990 के विधानसभा चुनावों में, जब कई छोटे दलों से मिलकर बनी जनता दल ने राज्य में सत्ता हासिल की, लगभग 87 मौतें हुईं. 1995 के चुनावों में, लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल ने पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन हिंसा और चुनावी धांधली की घटनाओं में वृद्धि देखी गई. तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को अभूतपूर्व हिंसा और चुनावी धांधलियों के कारण बिहार चुनाव चार बार स्थगित करने पड़े.

2005 में 660 मतदान केंद्रों पर हुई थी दोबारा वोटिंग

2005 के चुनावों में हिंसा और कदाचार के कारण 660 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी. उस साल नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू भी पहली बार सत्ता में आई थी. 2005 के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला और राज्य में चुनाव हिंसा और चुनावी धांधली की घटनाएं कम हुईं. इसका ताजा उदाहरण 2025 का विधानसभा चुनाव है. इस साल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की मांग नहीं की गई. इसके अलावा, मतदान के समय कोई भी हिंसा की घटना नहीं हुई.

Input By : IANS
Published at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live PRASHANT KISHOR Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: पटना JDU ऑफिस पर बजा जीत का चुनावी शंखनाद | BJP | JDU | Nitish Kumar
Bihar Election 2025 Result: 243 सीटों पर तस्वीर साफ, बंपर जीत की ओर NDA...महागठबंधन का नहीं चला जादू
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव परिणामों में NDA का जलवा, क्या बोले जीतन राम मांझी?
Bihar Election 2025 Result: तारापुर से Samrat Chaudhary आगे, खिलेगा कमल? | NDA | ABP News | Breaking
Bihar Election 2025 Result:Siwan में Osama की सीट पर हो गया खेल । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget