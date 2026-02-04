पटना: NEET छात्रा की मौत मामले की जांच में अब तक क्या कुछ हुआ? पुलिस ने दी डिटेल
Patna NEET Student Death Case: IG जीतेन्द्र राणा ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर परिजन FIR दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थे. लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया.
पटना में नीट छात्रा मौत मामले पर पटना पुलिस ने बुधवार (4 फरवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पटना IG जीतेन्द्र राणा ने कहा कि केस अब CBI के पास है. CBI जांच होगी. SSP कार्तिकेयन शर्मा ने कहा कि चित्रगुप्त नगर थाना की SHO ने लापरवाही की जिसके बाद थाना प्रभारी रोशनी कुमारी पर कार्रवाई की गई और निलंबित किया गया. प्रारंभिक स्तर पर परिजन FIR दर्ज कराने के पक्ष में नहीं थे लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया.
CCTV फुटेज को सुरक्षित कर खंगाला गया- एसएसपी
इसके आगे उन्होंने का कि हॉस्टल परिसर और आसपास के CCTV फुटेज को सुरक्षित कर खंगाला गया है. FSL से भी जांच कराई गई है. शंभु हॉस्टल गार्ड, वार्डन, छात्राओं व डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़िता के कमरे से एक दवा बरामद की गई है. जहानाबाद में अलवर मोड़ के पास से दवा खरीदी गई थी. परिवार की ओर से पीड़िता के पांच कपड़े जांच के लिए दिये गए. फॉरेंसिक जांच में कपड़े से मेल स्पर्म मिला. पीड़िता 5 जनवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में गई थी. उसके बाद उसी रात वह दो बार कुछ मिनटों के लिए कमरे से बाहर निकली. फिर कमरा बंद हो गया. अगले दिन हॉस्टल गार्ड द्वारा कमरा खोला गया.
संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया- डीएसपी
DSP अनु ने कहा कि जांच के दौरान अस्पताल से लामा रिपोर्ट जब्त की गई है, जिसे केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है. छात्रा के कपड़े में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है. संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया है. मिलान कराया जाएगा.
5 जनवरी को अपने घर पर थी छात्रा- पुलिस
पुलिस के अनुसार नीट छात्रा 27 दिसम्बर से लेकर 5 जनवरी तक अपने घर पर जहानाबाद में थी. जांच वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है तथा सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है.
11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत
बता दें मामले की जांच अब CBI करेगी. सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार CBI जांच की सिफारिश की है. परिजन रेप हत्या का आरोप लगा रहे हैं. छात्रा 6 जनवरी को अपने होटल के कमरे में बेहोश पाई गई थी. अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गयी.
