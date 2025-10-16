बिहार चुनाव: पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा ऐलान, पहले चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन का कल यानी 17 अक्टूबर को आखिरी दिन है. इससे पहले आज (16 अक्टूबर) को पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) ने ऐलान किया कि वो बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. पार्टी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ समन्वय किया है. चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को सिंबल बांटने का काम शुरू कर दिया गया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLJP प्रमुख पशुपति पारस ने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता अब एक नए विकल्प की तलाश कर रही है और RLJP-AIMIM गठबंधन राज्य की सियासत में नई दिशा देगा.

सूरजभान सिंह का इस्तीफा RLJP के लिए झटका!

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने बुधवार (15 अक्टूबर) को पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इस दौरान सूरजभान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रालोजपा अपने संस्थापक रामविलास पासवान की नीतियों से भटक गई है. पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है.

महागठबंधन में नहीं बनी बात

पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी कि पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगी लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई और अब पशुपति कुमार पारस ने अकेले चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया है. दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है. वहीं पहले चरण की 121 सीटों के लिए भी नामांकन जारी है. 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है.

बिहार में दो चरणों में मतदान

बिहार में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में आयोजित होने हैं. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को जबकि दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है. पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.