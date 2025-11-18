कल CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपेंगे समर्थन पत्र

बिहार में एनडीए सरकार के गठन की तैयारी आखिरी चरण में है. बिहार बीजेपी के विधायक दल की बुधवार (19 नवंबर) को बैठक है. बैठक सुबह 10 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी. जेडीयू विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास 1 अणे मार्ग पर होगी. इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक दोपहर 3.30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा.

इसके बाद नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और एनडीए के अन्य सभी घटकों के समर्थन पत्र के साथ अपना इस्तीफा सौंपेंगे. 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण समारोह है. नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं.

नीतीश कुमार ने कब-कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ?