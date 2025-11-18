कल CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपेंगे समर्थन पत्र

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nitish Kumar News: एनडीए विधायक दल की बैठक बुधवार (19 नवंबर) को दोपहर 3.30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा

बिहार में एनडीए सरकार के गठन की तैयारी आखिरी चरण में है. बिहार बीजेपी के विधायक दल की बुधवार (19 नवंबर) को बैठक है. बैठक सुबह 10 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी. जेडीयू विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास 1 अणे मार्ग पर होगी. इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक दोपहर 3.30 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा.

इसके बाद नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और एनडीए के अन्य सभी घटकों के समर्थन पत्र के साथ अपना इस्तीफा सौंपेंगे. 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण समारोह है. नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं.

नीतीश कुमार ने कब-कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ?

  • नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने
  • नीतीश कुमार ने दूसरी बार नवंबर 2005 में बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली
  • फरवरी 2015 में सीएम पद की शपथ
  • नवंबर 2015 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
  • जुलाई 2017 में फिर से ली सीएम पद की शपथ
  • नवंबर 2020 में सीएम पद की शपथ लेते हुए 7वीं बार बिहार की कमान संभाली
  • अगस्त 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
  • जनवरी 2024 में 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली
  • 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे
