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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमनोज झा का PM मोदी पर तंज, बोले- बेरोजगारी और असमानता पर भी बोलिए

मनोज झा का PM मोदी पर तंज, बोले- बेरोजगारी और असमानता पर भी बोलिए

राजद सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी की देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील का समर्थन किया. साथ ही बेरोजगारी, आय की असमानता, सामाजिक सौहार्द और बिना ट्रायल जेल में रखने पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Oct 2026 01:47 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने करारा तंज किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है. लेकिन प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को चुनकर उन पर बात करते हैं. मनोज झा ने बेरोजगारी, आय की असमानता और सामाजिक सौहार्द में गिरावट को भी देश के लिए बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को दिल्ली में विजयादशमी समारोह के दौरान देश के सभी राजनीतिक दलों और संस्थाओं से राष्ट्रीय हित में एकजुट होने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों, समाज में विभाजन पैदा करने वालों और भारतीय संस्कृति से नफरत करने वाली मानसिकता को पहचानना होगा. पीएम ने कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना चाहिए. उन्होंने ‘नेशन फर्स्ट’ यानी राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोर दिया था.

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बेरोजगारी और आय की असमानता पर उठाए सवाल

मनोज झा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील के साथ हैं. लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलते हैं. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा दुश्मन है. आय की असमानता भी बड़ी चुनौती है. सामाजिक सौहार्द में गिरावट और विदेश नीति को लेकर भारत का रवैया भी चिंता का विषय है. इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए.

‘देश के दुश्मनों के खिलाफ सब एक साथ हैं’

राजद सांसद ने कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर भी चर्चा करने की अपील की. उनका कहना था कि राष्ट्रीय हित के सवालों पर सभी को साथ आना चाहिए, लेकिन देश की अंदरूनी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है.

बिना ट्रायल जेल में रखने पर जताई चिंता

मनोज झा ने बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में रखने और तिरंगा लहराने पर जेल भेजे जाने को भी चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर भी चर्चा होनी चाहिए. अपने बयान के अंत में उन्होंने कहा, “मां दुर्गा देख रही होंगी.” 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 21 Oct 2026 01:47 PM (IST)
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