मनोज झा का PM मोदी पर तंज, बोले- बेरोजगारी और असमानता पर भी बोलिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने करारा तंज किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है. लेकिन प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को चुनकर उन पर बात करते हैं. मनोज झा ने बेरोजगारी, आय की असमानता और सामाजिक सौहार्द में गिरावट को भी देश के लिए बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को दिल्ली में विजयादशमी समारोह के दौरान देश के सभी राजनीतिक दलों और संस्थाओं से राष्ट्रीय हित में एकजुट होने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों, समाज में विभाजन पैदा करने वालों और भारतीय संस्कृति से नफरत करने वाली मानसिकता को पहचानना होगा. पीएम ने कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना चाहिए. उन्होंने ‘नेशन फर्स्ट’ यानी राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोर दिया था.

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बेरोजगारी और आय की असमानता पर उठाए सवाल

मनोज झा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील के साथ हैं. लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनिंदा मुद्दों पर ही बोलते हैं. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा दुश्मन है. आय की असमानता भी बड़ी चुनौती है. सामाजिक सौहार्द में गिरावट और विदेश नीति को लेकर भारत का रवैया भी चिंता का विषय है. इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी चाहिए.

#WATCH पटना, बिहार। राजद सांसद मनोज झा ने देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की PM मोदी की अपील पर कहा, "हम बिल्कुल उनके साथ हैं लेकिन प्रधानमंत्री चेरी पिकिंग (छांटकर चुनना) करते हैं। बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा दुश्मन है; उस पर आप चुप रहते हैं। आय की असमानता बहुत बड़ा दुश्मन है; उस पर आपकी कोई टिप्पणी कभी नहीं आती। सामाजिक सौहार्द में गिरावट बहुत बड़ा दुश्मन है; नहीं आती (टिप्पणी)। विदेशों और विदेश नीति को लेकर के हमारा ढुलमुल रवैया हमारे लिए चिंता का विषय है; उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती है। आइए प्रधानमंत्री जी इन टिप्पणियों पर बात करें और देश के दुश्मनों के खिलाफ सब एक साथ हैं; कहीं कोई गुरेज नहीं है... लेकिन बिना ट्रायल के जेल में रख देना, तिरंगा लहराने पर जेल भेज देना; ये सब चिंता का विषय है न, मां दुर्गा देख रही होंगी।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026

‘देश के दुश्मनों के खिलाफ सब एक साथ हैं’

राजद सांसद ने कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर भी चर्चा करने की अपील की. उनका कहना था कि राष्ट्रीय हित के सवालों पर सभी को साथ आना चाहिए, लेकिन देश की अंदरूनी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है.

बिना ट्रायल जेल में रखने पर जताई चिंता

मनोज झा ने बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में रखने और तिरंगा लहराने पर जेल भेजे जाने को भी चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर भी चर्चा होनी चाहिए. अपने बयान के अंत में उन्होंने कहा, “मां दुर्गा देख रही होंगी.”

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