हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMaithili Thakur: क्या मैथिली ठाकुर को नई नीतिश कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद? खुद दिया जवाब

Maithili Thakur: क्या मैथिली ठाकुर को नई नीतिश कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद? खुद दिया जवाब

Maithili Thakur: विधायक मैथिली ठाकुर ने नई सरकार गठन से पहले कहा कि वह पार्टी के आदेशों का पालन करेंगी. मंत्री पद पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए बोलीं- फैसला पार्टी का होगा, मैं सेवा पर ध्यान दूंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पटना में राजनीतिक हलचल तेज है. इसी बीच बीजेपी की युवा और लोकप्रिय चेहरा मैथिली ठाकुर, जो पहली बार विधायक बनी हैं, उत्साह से भरी हुई नजर आईं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसका सम्मान करूंगी और पार्टी जो भी आदेश देगी, उसी का पालन करूंगी.

जानकारी के अनुसार, मैथिली ठाकुर ने अपनी खुशी को अनोखे अंदाज में व्यक्त किया. बिहार सरकार के गठन से एक दिन पहले, पटना में उनसे मुलाकात करने पहुंचे समर्थकों के बीच उन्होंने गीत गाकर अपनी भावनाएं साझा कीं. उनके इस अंदाज ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. एक कलाकार से राजनीतिज्ञ तक का यह सफर उनके समर्थकों के लिए भी गर्व का विषय है.

क्या मैथिली ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनेंगी? जानिए उन्होंने क्या कहा

जब मीडिया ने पूछा कि क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, तो मैथिली ने बेहद विनम्रता के साथ जवाब दिया-  मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं. पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी, मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी. मंत्री बनना या न बनना पार्टी का फैसला है. फिलहाल मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करने पर ध्यान दे रही हूं. उनके इस जवाब ने साफ कर दिया कि वह किसी तरह की अटकलों में नहीं पड़ना चाहतीं और पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के फैसले पर भरोसा रखती हैं.

बिहार में नई सरकार गठन को लेकर उत्साह

20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है. ऐसे में सभी नव–निर्वाचित विधायकों, विशेषकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मैथिली ठाकुर भी उसी उत्साह का हिस्सा हैं और लगातार लोगों के बीच सक्रिय हैं.

बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा

मैथिली ठाकुर न सिर्फ एक लोकप्रिय गायिका हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति ने उन्हें युवाओं के बीच एक प्रभावशाली पहचान दी है. पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचीं मैथिली से जनता की काफी उम्मीदें हैं कि वे संस्कृति, युवा हित और समाज से जुड़े मुद्दों पर नई ऊर्जा और संवेदनशीलता के साथ काम करेंगी.

शपथ ग्रहण से पहले मंत्री पदों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा और पार्टी की जिम्मेदारियों का पालन है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें पार्टी संगठन या सरकार में कौन-सी भूमिका मिलती है.

ये भी पढ़िए- 'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...

Published at : 19 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Bihar Cabinet Patna News Maithili Thakur BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget