बिहार में नई सरकार के गठन से पहले पटना में राजनीतिक हलचल तेज है. इसी बीच बीजेपी की युवा और लोकप्रिय चेहरा मैथिली ठाकुर, जो पहली बार विधायक बनी हैं, उत्साह से भरी हुई नजर आईं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उसका सम्मान करूंगी और पार्टी जो भी आदेश देगी, उसी का पालन करूंगी.

जानकारी के अनुसार, मैथिली ठाकुर ने अपनी खुशी को अनोखे अंदाज में व्यक्त किया. बिहार सरकार के गठन से एक दिन पहले, पटना में उनसे मुलाकात करने पहुंचे समर्थकों के बीच उन्होंने गीत गाकर अपनी भावनाएं साझा कीं. उनके इस अंदाज ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. एक कलाकार से राजनीतिज्ञ तक का यह सफर उनके समर्थकों के लिए भी गर्व का विषय है.

क्या मैथिली ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनेंगी? जानिए उन्होंने क्या कहा

जब मीडिया ने पूछा कि क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, तो मैथिली ने बेहद विनम्रता के साथ जवाब दिया- मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं. पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी, मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगी. मंत्री बनना या न बनना पार्टी का फैसला है. फिलहाल मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा काम करने पर ध्यान दे रही हूं. उनके इस जवाब ने साफ कर दिया कि वह किसी तरह की अटकलों में नहीं पड़ना चाहतीं और पूरी तरह पार्टी नेतृत्व के फैसले पर भरोसा रखती हैं.

बिहार में नई सरकार गठन को लेकर उत्साह

20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है. ऐसे में सभी नव–निर्वाचित विधायकों, विशेषकर पहली बार विधानसभा पहुंचे जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मैथिली ठाकुर भी उसी उत्साह का हिस्सा हैं और लगातार लोगों के बीच सक्रिय हैं.

बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा

मैथिली ठाकुर न सिर्फ एक लोकप्रिय गायिका हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति ने उन्हें युवाओं के बीच एक प्रभावशाली पहचान दी है. पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचीं मैथिली से जनता की काफी उम्मीदें हैं कि वे संस्कृति, युवा हित और समाज से जुड़े मुद्दों पर नई ऊर्जा और संवेदनशीलता के साथ काम करेंगी.

शपथ ग्रहण से पहले मंत्री पदों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा और पार्टी की जिम्मेदारियों का पालन है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें पार्टी संगठन या सरकार में कौन-सी भूमिका मिलती है.

