नीतीश सरकार में अचानक मंत्री कैसे बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Deepak Prakash News: कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अभी ना तो एमएलए हैं और ना ही एमएलसी हैं. उनके नाम पर मुहर अंतिम समय में लगी है. पढ़िए वो कैसे मंत्री बने हैं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार चलेगी. गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान 26 मंत्री भी बने. चौंकाने वाली बात रही कि एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है. इनके नाम की बहुत कोई चर्चा नहीं थी. ऐसे में सवाल है कि दीपक प्रकाश जब ना तो विधायक हैं ना एमएलसी हैं फिर क्यों नीतीश कैबिनेट में अचानक मंत्री बना दिया गया? पढ़िए इनसाइड स्टोरी.

शपथ ग्रहण के बाद सबसे अधिक उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है. उनके बेटे के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं. जींस और शर्ट में मंच पर सीधे दीपक प्रकाश पहुंचे और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली. तस्वीर देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद दीपक प्रकाश को भी कल तक नहीं पता था कि वे मंत्री बनेंगे. क्योंकि बाकी नेताओं की तरह वह सफेद कुर्ता और बंडी में नहीं पहुंचे थे.

अंतिम समय में लगी नाम पर मुहर

विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो दीपक प्रकाश के नाम पर मुहर अंतिम समय में लगी है. जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेताओं ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बनें. एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान नाराज दिख रहे उपेंद्र कुशवाहा एक एमएलसी सीट मिलने की बात पर सहमत हुए थे. 

उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, दोनों ही नेताओं की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 6-6 सीट दी गई थी. दोनों ही नेता सीट शेयरिंग से खुश नहीं थे. इसके बाद एनडीए के नेता दोनों ही प्रमुखों को मनाने में लग गए थे. 

मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री रहे संतोष सुमन भी एमएलसी हैं. उनका कार्यकाल भी समाप्ति पर आ गया है. ऐसे में एनडीए के नेताओं ने जीतन राम मांझी को भी एमएलसी सीट देने का वादा कर दिया था. जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हुई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे के नाम पर मुहर लगवा ली. 

उपेंद्र कुशवाहा को सता रहा था डर

दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को समझ आ गया था कि एनडीए की बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है. ऐसे में एमएलसी सीट को लेकर उनके अंदर डर सता रहा था कि बाद में क्या होगा क्या नहीं. जानकार बताते हैं कि यही कारण है कि आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने मंत्री पद की शपथ ली है. उधर दीपक प्रकाश से सवाल पूछा गया कि आप मंत्री कैसे बन गए? इस पर उन्होंने कहा, "जाकर पापा से पूछिए… पापा ही बता पाएंगे."

Published at : 20 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Upendra Kushwaha Deepak Prakash BIHAR NEWS Nitish Cabinet 2025
बिहार
बिजनेस
इंडिया
बॉलीवुड
