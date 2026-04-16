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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें! TRE-4 के विज्ञापन को लेकर बड़ा अपडेट, फॉर्म भरने का तरीका भी बदला

शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें! TRE-4 के विज्ञापन को लेकर बड़ा अपडेट, फॉर्म भरने का तरीका भी बदला

TRE-4 Notification Update: बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन तीन-चार दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 08:26 PM (IST)
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चौथे चरण के तहत बिहार में शिक्षकों की भर्ती होनी है. लगातार शिक्षक अभ्यर्थी विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. इस बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने इसको लेकर गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को बड़ा अपडेट दिया है. 

टीआरई-4 के विज्ञापन और विलंब को लेकर परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि आयोग ने बता दिया है कि 22 से 27 सितंबर तक टीआरई-4 की परीक्षा होगी. परीक्षा से तीन महीना पहले हम लोग प्रश्न पत्र से लेकर अन्य चीजों की तैयारी पर ध्यान देते हैं. अभी छह महीने बचे हैं. जब परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई तो हमारे पास जून तक का समय है. 

'अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें…'

उन्होंने कहा, "विलंब के दो-तीन कारण हैं. एक तो गेस्ट टीचर के मामले में यह अटका हुआ था, जो अब शिक्षा विभाग से हमें प्राप्त हो गया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी महिला आरक्षण के बारे में थोड़ी त्रुटि थी जिसको प्राप्त कर लिया गया है. इसके अलावा और भी कुछ-कुछ परिवर्तन इस बार किया गया है जिसके कारण देरी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि विलंब हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें… परीक्षा होगी." 

सवाल किया गया कि टीआरई-4 की वैकेंसी कब तक आएगी? इस पर कहा कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन तीन-चार दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी. 

फॉर्म भरने में किए गए दो प्रमुख बदलाव

क्या टीआरई-1, टीआरई-2, टीआरई-3 में जिस तरह से फॉर्म भरा गया था वैसे ही टीआरई-4 में भी भरा जाएगा या कुछ बदलाव किए गए हैं? इस पर बताया कि कहा कि दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं. इस बार फॉर्म भरते समय ही अभ्यर्थियों को 38 जिलों में चॉइस देना होगा. वह सावधानी पूर्वक भर दें. दूसरी समस्या फॉर्म भरने के बाद कई बार आ रही थी कि अभ्यर्थी को दिखता है कि पेमेंट हो गया और हम लोगों के पास पेमेंट नहीं आता था, दो-तीन दिन बाद बैंक सेटल करता है. इस बार प्रावधान किया गया है कि पहले आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही फॉर्म भर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार रिक्तियों की कुल संख्या 46,882 है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Apr 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
BPSC​ BIHAR NEWS Bihar Teacher Vacancy 2026 TRE-4 Notification TRE-4 Advertisement TRE-4 Form
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