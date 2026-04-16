शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें! TRE-4 के विज्ञापन को लेकर बड़ा अपडेट, फॉर्म भरने का तरीका भी बदला

चौथे चरण के तहत बिहार में शिक्षकों की भर्ती होनी है. लगातार शिक्षक अभ्यर्थी विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. इस बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने इसको लेकर गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को बड़ा अपडेट दिया है.

टीआरई-4 के विज्ञापन और विलंब को लेकर परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि आयोग ने बता दिया है कि 22 से 27 सितंबर तक टीआरई-4 की परीक्षा होगी. परीक्षा से तीन महीना पहले हम लोग प्रश्न पत्र से लेकर अन्य चीजों की तैयारी पर ध्यान देते हैं. अभी छह महीने बचे हैं. जब परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई तो हमारे पास जून तक का समय है.

'अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें…'

उन्होंने कहा, "विलंब के दो-तीन कारण हैं. एक तो गेस्ट टीचर के मामले में यह अटका हुआ था, जो अब शिक्षा विभाग से हमें प्राप्त हो गया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी महिला आरक्षण के बारे में थोड़ी त्रुटि थी जिसको प्राप्त कर लिया गया है. इसके अलावा और भी कुछ-कुछ परिवर्तन इस बार किया गया है जिसके कारण देरी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि विलंब हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें… परीक्षा होगी."

सवाल किया गया कि टीआरई-4 की वैकेंसी कब तक आएगी? इस पर कहा कि टीआरई-4 का नोटिफिकेशन तीन-चार दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी.

फॉर्म भरने में किए गए दो प्रमुख बदलाव

क्या टीआरई-1, टीआरई-2, टीआरई-3 में जिस तरह से फॉर्म भरा गया था वैसे ही टीआरई-4 में भी भरा जाएगा या कुछ बदलाव किए गए हैं? इस पर बताया कि कहा कि दो प्रमुख बदलाव किए गए हैं. इस बार फॉर्म भरते समय ही अभ्यर्थियों को 38 जिलों में चॉइस देना होगा. वह सावधानी पूर्वक भर दें. दूसरी समस्या फॉर्म भरने के बाद कई बार आ रही थी कि अभ्यर्थी को दिखता है कि पेमेंट हो गया और हम लोगों के पास पेमेंट नहीं आता था, दो-तीन दिन बाद बैंक सेटल करता है. इस बार प्रावधान किया गया है कि पहले आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही फॉर्म भर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस बार रिक्तियों की कुल संख्या 46,882 है.