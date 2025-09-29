हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Weather Updates: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल

Bihar Weather Updates Today: बिहार से मॉनसून की विदाई अक्टूबर पहले सप्ताह बाद होगी. मौसम विभाग ने 2 से 6 अक्टूबर तक भारी बारिश, वज्रपात और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मॉनसून की सक्रियता अब काफी कम हो गई है, लेकिन दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की विदाई अभी नहीं हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद ही बिहार से लौटेगा. इसी बीच विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक राज्य में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण बनने की संभावना है. इसके असर से 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है. इस कारण बिहार में पूर्वी हवाओं की सक्रियता बढ़ेगी, आद्रता में वृद्धि होगी और मॉनसून दोबारा सक्रिय हो सकता है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2 से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होगी. कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है. इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं बढ़ेंगी. खासकर उत्तर बिहार के नदी क्षेत्रों में जलस्तर अचानक बढ़ने और निचले इलाकों में जलजमाव या बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

दक्षिण बिहार के पटना समेत ज्यादातर जिलों में शुष्क रहेगा मौसम

हालांकि सोमवार को राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना नहीं है. दक्षिण बिहार के पटना समेत ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी. उत्तर बिहार के भी अधिकतर जिलों में बादल साफ रहेंगे, केवल कुछ पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. इनमें बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, सारण, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं.

पटना के अथमलगोला में सबसे ज्यादा हुई थी बारिश

बीते रविवार को दिन में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन देर रात कई जगह वर्षा दर्ज की गई. पटना के अथमलगोला में सबसे ज्यादा 72.2 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा बाढ़ में 21.2, बेलछी में 17.6 और गया में 19.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. समस्तीपुर, जमुई, भोजपुर, नालंदा, वैशाली समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई.

रविवार को दिन का तापमान सामान्य रहा. पटना में 34.5 डिग्री सेल्सियस, फारबिसगंज में 35.4 डिग्री और बाकी अधिकांश जिलों में 33 से 34 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. आज भी तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है.

Published at : 29 Sep 2025 09:24 AM (IST)
Weather IMD BIHAR NEWS BIHAR WEATHER
