हिंदी न्यूज़यूटिलिटीन्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च

न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च

New Year 2026 Celebration: न्यू ईयर पर अगर आप घर में ही पार्टी के लिए बार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो पहले बजट के बारे में जान लें. गेस्ट की संख्या के हिसाब से इतना हो सकता है खर्च.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Dec 2025 11:16 AM (IST)
Preferred Sources

New Year 2026 Celebration:  अब से कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा. नए साल पर बहुत से लोग बाहर जाकर पार्टी करते हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में ही सेलिब्रेशन प्लान करते हैं. कई लोग दोस्तों को घर बुलाकर म्यूजिक, फूड और ड्रिंक्स के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाना पसंद करते हैं. नए साल के मौके पर शराब की खपत भी काफी बढ़ जाती है. अगर आप भी इस बार बाहर की महंगी पार्टियों से बचकर अपने घर को ही एक मिनी बार में बदलना चाहते हैं. 

तो पहले से बजट बनाना जरूरी है. बार सेटअप, शराब की वैरायटी, स्नैक्स और गेस्ट की संख्या. यह सभी चीजें आपके कुल खर्च को तय करती हैं. सही प्लानिंग के साथ आप लिमिटेड बजट में भी शानदार न्यू ईयर पार्टी होस्ट कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घर को बार बनाने में कितने रुपये लग सकते हैं और गेस्ट के हिसाब से खर्च कैसे बढ़ता है.

घर में बार सेटअप करने का बेसिक खर्च

घर में बार बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सेटअप पर ध्यान देना होगा. अगर आपके पास पहले से टेबल या काउंटर है. तो खर्च थोड़ा कम हो सकता है. एक अच्छी बार टेबल या काउंटर लेने में करीब 4000 से 8000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसके अलावा ग्लासवेयर भी जरूरी है. जिसमें व्हिस्की, वाइन और कॉकटेल ग्लास शामिल होते हैं. इन पर लगभग 2000 से 3000 रुपये लग सकते हैं. 

बार टूल्स जैसे शेकर्स, मडलर, स्ट्रेनर और मापने वाले जिगर के लिए 1500 से 2500 रुपये का बजट रखें. डेकोरेशन की बात करें तो लाइट्स, बार मैट और कुछ शोपीस पर 1000 से 2000 रुपये खर्च हो सकते हैं. कुल मिलाकर एक सिंपल लेकिन स्टाइलिश होम बार सेटअप करने में करीब 9000 से 15000 रुपये तक का खर्च आ सकता है.

गेस्ट के हिसाब से शराब और स्नैक्स का खर्च

अब बात करते हैं असली खर्च की यानी शराब और स्नैक्स. अगर 5 से 6 गेस्ट हैं. तो एक या दो बोतल व्हिस्की, एक वाइन और कुछ बीयर काफी होती है. इस पर करीब 4000 से 6000 रुपये खर्च हो सकते हैं. 10 से 12 गेस्ट के लिए यह बजट बढ़कर 8000 से 12000 रुपये तक पहुंच सकता है. इसमें मिक्सर, सॉफ्ट ड्रिंक और बर्फ का खर्च भी शामिल है. स्नैक्स के लिए आप रेडीमेड फिंगर फूड या होममेड ऑप्शन चुन सकते हैं. 

नार्मल स्नैक्स पर प्रति व्यक्ति 300 से 500 रुपये का खर्च मानकर चलें. इस तरह अगर 10 गेस्ट हैं. तो स्नैक्स में ही 3000 से 5000 रुपये लग सकते हैं. कुल मिलाकर गेस्ट की संख्या के हिसाब से न्यू ईयर होम बार पार्टी का कुल खर्च 8000 से 20000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकता है. 

Published at : 25 Dec 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
New Year Celebration Utility News New Year 2026
