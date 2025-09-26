बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ने के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार (26 सितंबर) को उत्तर बिहार में वर्षा की कोई चेतावनी नहीं दी गई है. जबकि दक्षिण बिहार के 19 जिलों में कहीं-कहीं हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है. वर्षा के दौरान बिजली चमकने और मेघ गर्जन की भी आशंका है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने जिन जिलों में वर्षा की संभावना जताई है उनमें भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, गया, जहानाबाद, पटना, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर शामिल हैं. हालांकि इन जिलों में भी भारी वर्षा की संभावना नहीं है और अधिकांशतः हल्की या मध्यम स्तर की बूंदाबांदी ही हो सकती है.

पश्चिम चंपारण में 66.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज

गुरुवार (25 सितंबर) को दिन 12 बजे तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 66.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सबसे अधिक थी. इसके अलावा भोजपुरी में 19.4, जहानाबाद 17.2, नालंदा और गया में 16.8, और औरंगाबाद में 15.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई. वहीं बक्सर में 12.4, पटना के मनेर में 10.7, बिहटा में 7.4, नवादा और अररिया में 6.4-6.4 मिलीमीटर वर्षा हुई. दोपहर 2 बजे के बाद पटना, भोजपुर, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, जहानाबाद, गया और नालंदा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. रात्रि 12 बजे के बाद कैमूर और रोहतास के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया.

राज्य में उमस और गर्मी बरकरार

तापमान में कमी नहीं आई है और राज्य में उमस और गर्मी बरकरार हैं. राजधानी पटना में गुरुवार को तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बुधवार की तुलना में 0.3 डिग्री अधिक है. राज्य के अन्य हिस्सों में सबसे अधिक तापमान अररिया के फारबिसगंज और नालंदा के राजगीर में 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकांश जिलों का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

लोग धूप और उमस से बचाव के उपाय अपनाएं- मौसम विभाग

मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले चार-पांच दिनों तक राज्य के तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है. उमस और गर्मी बनी रहेगी और मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नहीं होगा. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे धूप और उमस से बचाव के उपाय अपनाएं और वर्षा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें.