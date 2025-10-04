हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: तीन साल की जंग खत्म! IPS आदित्य कुमार को निलंबन से मिली राहत, पढ़ें पूरा मामला

बिहार: तीन साल की जंग खत्म! IPS आदित्य कुमार को निलंबन से मिली राहत, पढ़ें पूरा मामला

IPS Aditya Kumar: तीन साल बाद आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को निलंबन से राहत मिली. हाई कोर्ट जज के नाम पर फर्जी कॉल विवाद की जांच जारी रहेगी. चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फैसला मिला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. करीब तीन साल से निलंबन की कार्रवाई झेल रहे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को सरकार ने निलंबनमुक्त कर दिया है. इस निर्णय को चुनावी माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर वर्ष 2022 में गंभीर आरोप लगे थे. इसके बाद अक्टूबर 2022 में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. अब तीन साल बाद उन्हें राहत देते हुए गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2025 से आदित्य कुमार निलंबनमुक्त रहेंगे और उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने को कहा गया है.

फर्जी कॉल विवाद से जुड़े आरोप

आदित्य कुमार पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन डीजीपी को हाई कोर्ट के जज के नाम से फर्जी कॉल कराई थी. इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप लगने के बाद से ही वे लगातार निलंबन झेल रहे थे. मामला गंभीर होने के कारण विभागीय और आपराधिक जांच शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है. सरकार ने साफ किया है कि निलंबनमुक्त किए जाने के बावजूद यह जांच अपने अंतिम नतीजे तक जारी रहेगी.

चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी

आदित्य कुमार को निलंबन से मिली इस राहत को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. चुनावी समय में प्रशासनिक स्तर पर कई फेरबदल होते रहे हैं और इस कदम को उसी कड़ी में माना जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय है और जांच प्रक्रिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

जांच पूरी होने के बाद भविष्य का तय होगा अंतिम फैसला

विभागीय सूत्रों के अनुसार, आदित्य कुमार को फिलहाल पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं. जब तक उनके खिलाफ लंबित जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही उनके भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

तीन साल बाद निलंबन से मिली राहत ने आदित्य कुमार को जरूर राहत दी है, लेकिन फर्जी कॉल विवाद से जुड़ा मामला अभी भी उनकी पेशेवर छवि पर प्रश्नचिह्न लगाए हुए है. अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और यह निर्णय उनके करियर को किस मोड़ पर ले जाता है.

Published at : 04 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Tags :
IPS Officer Aditya Kumar Suspension Lifted
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget