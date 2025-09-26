आरा जिले के चांदी थाना क्षेत्र में गुरुवार (25 सितंबर) की रात एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें पूजा पंडाल के पास तीन हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसमें दाहिने पैर की गोली आर-पार हो गई और बाएं पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं.

घायल युवक की पहचान चांदी थाना क्षेत्र के नरही गांव निवासी मुन्ना प्रसाद के 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है. गोली लगने के बाद परिजन ने उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही चांदी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए.

बदमाशों ने पूजा पंडाल पर की फायरिंग

मिली जानकारी के अनुसार, फायरिंग के समय राहुल कुमार पूजा पंडाल के पास खड़ा था. उन्होंने पुलिस को बताया कि एक बाइक पर सवार तीन लड़के आए और उनसे कहा कि जो लड़के से झगड़ा हुआ है, उन्हें बुलाओ. जब राहुल ने कहा कि उसे नहीं पता कि किसे बुलाना है, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग का मकसद और लड़ाई किसके बीच हुई, यह घटना के दौरान राहुल को ज्ञात नहीं हो पाया.

पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

घटना की खबर से नरही गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. लोग दहशत में हैं और पूजा पंडाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है. वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टाउन थाना क्षेत्र के अहीरपुरवा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

चांदी थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम घटनास्थल पर मौजूद है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और गवाहों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ कर न्याय दिलाया जा सके.

पूजा पंडाल में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घटना के समय किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सहयोग करें. पूजा पंडाल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह मामला आरा जिले में बढ़ते अपराध और हथियारबंद हमलों की चिंता को और बढ़ा रहा है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.